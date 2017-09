Donald Trump serre froidement la main de son épouse Melania lors de son discours sur une base militaire (vidéo)

En matière de couple et d'amour, Donald Trump ne s'est pas comporté en exemple vendredi 15. Depuis son arrivée au pouvoir, le 45e président des Etats-Unis ne s'est jamais vraiment montré très proche de Melania. C'est même tout le contraire. Et les polémiques ont fusé sur les réseaux sociaux sur la véracité des liens qui les unissent.

Dès la cérémonie d'investiture d'ailleurs, un regard noir de Donald Trump vers sa femme Melania et la mine renfrognée de cette dernière après ça ont fait le tour d'Internet et ont été détournés des milliers de fois. Les doutes sur leur mariage avaient continué puisque l'ancienne mannequin n'a pas tout de suite emménagé à la Maison Blanche avec son fils Barron (elle a entendu qu'il finisse son année scolaire).

The US First Lady introduces her husband on stage at an event at Joint Base Andrews. He thanks her with a handshake. pic.twitter.com/fPQNoMpnWa

— Caitriona Perry (@CaitrionaPerry) 15 septembre 2017