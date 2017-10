Football: éliminée lors des qualifications, l'équipe nationale de Syrie n'ira pas au Mondial-2018

Jusqu'au dernier match de football, ils ont cru pouvoir le faire… pouvoir réaliser l'exploit et offrir à leur peuple une parenthèse légère, après plus de six ans d'horreur. L'équipe nationale de Syrie a finalement été éliminée de la course au Mondial-2018 par l'Australie ce mardi 10, après un dernier match de poules qui est allé jusqu'à la prolongation.

Le responsable de cette désillusion se prénomme Tim Cahill. C'est un joueur australien, évoluant au poste de milieu de terrain, à la fois en équipe nationale et au Melbourne City FC. Il a marqué une première fois de la tête à la 12e minute, alors que la Syrie avait ouvert le score dès la 6e, par l'intermédiaire d'Omar al-Soma, qui avait d'ailleurs déjà fait trembler les filets lors de la première confrontation entre les deux formations.

Tim Cahill a ensuite sévi une nouvelle fois de la tête pendant la prolongation, à la 109e minute, enterrant tous les espoirs de la Syrie de se rendre en Russie en 2018 pour y disputer sa première Coupe du Monde.

La route n'est en revanche pas finie pour l'Australie qui devra affronter un match de barrage contre le 4e de la zone Concacaf (adversaire encore à déterminer: Etats-Unis, le Panama ou le Honduras).

Les Aigles de Damas, comme sont surnommés les joueurs de l'équipe nationale de Syrie, sont accusés d'être à la solde du dictateur syrien Bachar al-Assad. De nombreux opposants au régime ont d'ailleurs toujours refusé de les soutenir, persistant à dire que le simple fait de porter le maillot cautionne les actes barbares perpétrés par l'armée syrienne.

La délégation rêvait d'aller en Russie -alliée de Bachar al-Assad- pour un premier Mondial… même si les déplacements de supporters auraient certainement été interdits. D'ailleurs, la sélection syrienne n'a jamais joué à domicile depuis le début du conflit. Le dernier match considéré comme "à domicile" s'est par exemple déroulé dans un stade de Malacca, en Malaisie.