Coronavirus USA: La guerre commerciale USA Chine entraîne le retard de la propagation du virus

Echanges chinois américain en berne sur fond de crise commerciale en 2019 - le virus des tweets de Trump

Depuis 2018, les USA sont engagés dans une guerre commerciale sans pareil. Les gouvernements respectifs se sont répondus par voie de taxes interposées.

La majorité des acteurs économiques était suspendue aux tweets du Président Trump qui avait pris l'habitude de surprendre les marchés au travers de cet outil de communication virale allant même jusqu'à surprendre ces propres services.

Le virus des tweets provoquait des mouvements importants sur les marchés financiers devenus très nerveux.

En 2019, diminution de 11% des visites des chinois aux Etats Unis

Les gouvernements américains invitaient leurs ressortissants à réduire les voyages vers la Chine pour les américains, vers les USA pour les chinois.

Ceci se traduisait par une baisse des visites des chinois aux USA de plus de 11% entre 2018 et 2019 (source: US NTTO)

5% de voyageurs chinois en moins en Janvier 2020 vers les USA

Les américains se préparaient à célébrer le nouvel an chinois et à recevoir une grande partie des touristes chinois fin janvier (estimés à 7 millions)

Le Nouvel an chinois est la plus grande période de transhumance humaine : 1.5 milliards de chinois se sont déplacés pour rejoindre leur famille à l'occasion du Nouvel an lunaire qui représente la plus grande fête de l'année. Parmi ces voyages 7 millions de voyages étaient prévus en dehors de Chine. En janvier 2020, les USA enregistrent une diminution des voyageurs d'origine Chine de 5% par rapport à 2019. Ce chiffre plonge à -84% en février en pleine crise de confinement chinois puisque 32000 ressortissants chinois entraient aux USA en 2020 (207 000 voyageurs en Février 2019).

La guerre commerciale sino-américaine comme les gilets jaunes et grèves à répétition en France ont surement eu un impact dans le retard de la propagation du virus aux Etats Unis

Tourisme en berne à cause de la guerre commerciale sino-américaine, une des destinations importantes des touristes chinois ces dernières années, au point de protéger indirectement de la première vague de l’épidémie qui a décimé l’Italie. Les chiffres sont là :

3,5 millions de visiteurs chinois en Italie en 2019,

2,8m aux USA (avec une baisse de 11% par rapport à 2018),

et un peu moins de 2 millions en France.

Le virus se propageant principalement par voie humaine. Le pas est facilement franchissable.

http://www.francesoir.fr/lifestyle-tourisme/coronavirus-les-gilets-jaunes-auront-sauve-combien-de-vies