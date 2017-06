"Covfefe gate": le mystérieux tweet de Donald Trump a enfin une vraie signification

Tel est pris qui croyait prendre. Mike Quigley, un élu démocrate de l'Illinois, a fait lundi 12 une proposition de loi visant à obtenir plus de transparence sur la communication de la Maison Blanche et surtout de Donald Trump. Il a intitulé son texte le "Covfefe act" pour "Communications Over Various Feeds Electronically for Engagement". Autrement dit en français: "communications sur les différents moyens électroniques pour l'engagement".

"Afin de maintenir la confiance des citoyens pour leur gouvernement, les élus politiques doivent répondre de ce qu'ils font et de ce qu'ils disent. Ceci incluant les tweets en 140 caractères" a indiqué Mike Quigley sur son site Internet.

"Si le président a décidé d'utiliser les réseaux sociaux pour proclamer des choses sur la politique publique, nous devons nous assurer que ces déclarations sont avérées et conservées en tant que référence future. Les tweets sont puissants, et le président doit être tenu responsable pour chacun d'entre eux" a-t-il aussi expliqué.

Ce projet de loi a donc pour but d'inciter Donald Trump à prendre soin de sa communication, à faire attention aux tweets intempestifs et à leur contenu.

L'abréviation "Covfefe" n'a donc pas été choisie au hasard. Elle fait référence à un tweet mystérieux du président des Etats-Unis, qui avait déchaîné les internautes sur les réseaux sociaux. Donald Trump avait tweeté le 31 mai dernier la phrase suivante: "Despite the constant negative press covfefe". Ce qui n'avait a priori aucun sens.

9h07 et toujours aucune réaction de Nadine Morano...choquant #Covfefe pic.twitter.com/j3tKVybVLA — Tony Saint Laurent (@tony_st_laurent) 31 mai 2017

Les questions et les détournements qui avaient fleure sur les réseaux sociaux avaient d'ailleurs beaucoup fait rire Trump lui-même, qui avait fini par supprimer ce message et en avait posté un autre.