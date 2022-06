Covid-19: des Chinois prêts à manifester ont vu leur passe sanitaire virer au rouge

"C'est clairement un abus de pouvoir". Plusieurs habitants de la ville de Zhengzhou (Chine) ont vu leur passe sanitaire s'afficher en rouge ce mercredi 15 juin, synonyme d’une quarantaine obligatoire. La polémique a instantanément enflé. Et pour cause ! Les personnes concernées étaient des clients de banques mécontents suite à un gel d’avoirs, et ils se rendaient dans la capitale de la province chinoise pour manifester.

La stratégie du "zéro covid" à la chinoise

Pour faire face à l’épidémie, le gouvernement chinois a été l’un des premiers pays à instaurer les mesures coercitives : confinements, couvre-feux, tests de masse…. Récemment, la stratégie du "zéro covid" a exaspéré de nombreux Chinois, à bout de nerfs suite aux méthodes gouvernementales.

Avant de s'implanter au cœur des sociétés occidentales, le QR code et le passeport santé ont débuté en Chine. Grâce à une application installée sur le téléphone, un laissez-passer vert est exigé pour entrer dans les lieux publics, dans la plupart des transports et même à l’entrée de son immeuble.

Des passes sanitaires qui virent au rouge

Les habitants ont dénoncé une manipulation des passes sanitaires par les autorités locales, sujettes à de multiples critiques.

Ces derniers jours, des Chinois ont vu leur passe sanitaire soudainement s’afficher en rouge, comme l’a rapporté le Global Times. Le média explique que dans la province du Henan, des clients de banques rurales ayant participé à des collectes de fond illégales ont vu leur QR code virer au rouge alors qu’ils tentaient de retirer de l’argent à Zhengzhou. C’est en se rendant à une manifestation prévue dans la capitale de Henan que certains d'entre eux se sont rendus compte du brusque changement de couleur de leur QR code.

Suite à un ralentissement économique dans le pays de Xi Jinping, un record depuis les années 1990, quatre banques locales ont gelé tout retrait d'argent. En conséquence, des milliers de petits épargnants se sont retrouvés piégés, ne pouvant plus retirer. Quelques rares manifestations ont eu lieu le mois dernier, traduisant l'indignation de la population de Henan.

Un QR code pour tracer les individus ?

"Les codes de certaines personnes sont redevenus verts, tandis que d'autres sont restés rouges", relate le Global Times par rapport à ceux qui sont retournés dans leur ville natale depuis Zhengzhou. La polémique a suscité l’émoi de la toile chinoise. "C'est clairement un abus de pouvoir", tempête un internaute sur Weibo, l’équivalent chinois de Twitter.

Le passe sanitaire, utilisé à d’autres fins que celle de la gestion de l’épidémie, est une "infraction", s’insurge aussi le Global Times. Interrogées par l’AFP, les autorités sanitaires de Zhengzhou ont affirmé "enquêter", sans fournir plus d'explications.

Le pays, où la surveillance de masse envahit le quotidien de millions d'habitants, est en proie à des mesures toujours plus liberticides, contre lesquelles des manifestations ont pointé le bout de leur nez dernièrement. À l’heure où la stabilité sociale chinoise règne en maître, certains s’inquiètent des dérives potentielles du gouvernement de Xi Jinping.