Crash en mer Noire: une première boîte noire de l'avion militaire russe retrouvée

L'une des deux boîtes noires de l'avion militaire russe, qui s'est abîmé en mer le 25 décembre avec 92 personnes à son bord, a été repêché par les équipes de recherche ce mardi 27. Elle a été retrouvée à 1.600 mètres des côtes russes et 17 mètres de profondeur. L'enregistreur de vol a été envoyé à Moscou pour être analysé. Les données enregistrées pourraient permettre de comprendre l'origine du drame qui a coûté la vie à 8 membres d'équipage et 84 passagers dont 64 membres des célèbres Chœurs de l'Armée Rouge.

Les enquêteurs pensent qu'une erreur humaine ou un problème technique serait la cause du crash du Tupolev TU-154. Mais l'extraction des données pourraient prendre plusieurs semaines. La piste terroristes a été rapidement éliminé par les autorités russes. L'appareil s'est écrasé deux minutes et quarante-quatre secondes après son décollage de la station balnéaire de Sotchi. L'avion ralliait la base militaire de Hmeimim en Syrie où les membres des Chœurs de l'Armée Rouge devaient célébrer le Nouvel An avec les troupes russes.

Plus de 3.500 personnes sont mobilisés, jour et nuit, pour les recherches dont plus de 150 plongeurs. De plus, 39 bateaux, 5 hélicoptères et des drones y participent également. Selon le ministère de la Défense, 12 corps ont été pour l'instant retrouvés. Les équipes continuent leurs investigations pour récupérer la deuxième boîte noire et les cadavres des autres victimes.

Selon le ministère de la Défense, le Tupolev TU-154 était utilisé depuis 33 ans et comptait 6.689 heures de vol. Il avait été réparé pour la dernière fois en décembre 2014 et révisé en septembre dernier. Cet avion est l'un des plus utilisés par les anciens pays du bloc de l'Est. Conçu à la fin des années 1960, le dernier modèle a été livré à l'armée russe en 2013. Impliqué dans huit accidents depuis 2001, son ancienneté et son entretien parfois négligé ont été mis en cause. La Russie a suspendu, mardi 27 décembre, les vols de tous ses Tupolev jusqu'aux résultats de l'enquête.

Le crash a suscité une forte émotion dans le pays car il a touché un symbole russe et une fierté nationale: l'Ensemble Alexandrov, connu sous le nom des Chœurs de l'Armée Rouge lors de ses tournées mondiales. Fondé en 1928 par Alexandre Alexandrov sous la direction du ministère de la Défense, les Chœurs ont survécu à l'effondrement du bloc soviétique. Destinés à l'origine à soutenir le moral des troupes, ils jouent aussi le rôle d'ambassadeurs culturels de la Russie. Leur répertoire incluent des chansons populaires russes comme Kalinka mais aussi des titres des Beatles. La Russie a souhaité reconstituer le collectif "dans les plus brefs délais" et organiser un concours pour recruter de nouvelles voix.