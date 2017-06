Iran: attaques kamikazes dans le Parlement et au mausolée de Khomeini, au moins 1 mort, l'attaque toujours en cours [MAJ]

Des fusillades et des explosions ont retenti simultanément dans deux des plus hauts lieux symboliques du pouvoir iranien, le Parlement et le mausolée de Khomeini, fondateur de la République islamique, ce mercredi matin. Il y aurait au moins un mort et des blessés, selon les premiers bilans. [Mise à jour à 9h20: évolution du bilan avec la mort d'un garde, et des témoignages évoquant une attaque toujours en cours au Parlement]