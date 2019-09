Donald Trump découvre les ouragans de catégorie 5, encore

Les Etats-Unis redoutent l'arrivée de l'ouragan Dorian, qui devrait frapper la Floride ce lundi 2 puis toucher la Caroline du Sud et la Caroline du Nord, après avoir ravagé les Bahamas. Des vents dépassant les 350 km/h et des vagues de sept mètres sont attendus, ce qui fait de Dorian un ouragan de catégorie 5, la plus élevée.

Une classification que Donald Trump semble découvrir, une nouvelle fois. "On ne sait pas vraiment ce qui nous arrive dessus. Tout ce que l'on sait est qu'il s'agit possiblement du plus gros (ouragan). Je ne suis pas sûr d'avoir déjà entendu parler (d'un ouragan) de catégorie 5", a déclarée le président américain lors d'un briefing à l'Agence fédérale des situations d'urgence dimanche.

S'il a précisé savoir que ce terme "existe", cela n'a pas vraiment suffi à calmer l'étonnement puisque depuis que Donald Trump a été élu, il s'agit du quatrième ouragan de catégorie 5 qui menace les Etats-Unis après Maria, Irma et Michael. Si certains ont été rétrogradés en catégorie 4 avant de toucher les côtes américaines, il demeure surprenant que le président des Etats-Unis n'ait jamais entendu parler d'une telle classification.

D'autant plus que ce n'est pas la première fois qu'il fait une telle déclaration. En 2017, alors qu'Irma et Maria se succédaient, il avait déjà affirmé ne pas savoir qu'une catégorie 5 existait ou déclaré que "personne n'avait jamais vu" un ouragan de catégorie 5 frapper les côtes. Déclarations réitérées en mai dernier.

Donald Trump avait déjà en août été pointé du doigt pour sa méconnaissance de la question et plus précisément pour avoir suggéré d'utiliser des armes nucléaires pour dissiper les ouragans en plein océan, technique scientifiquement impossible. Le président américain avait répondu en dénonçant une "Fake News".