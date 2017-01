Donald Trump interdit les financements d'ONG internationales soutenant l'avortement

Deux jours après des manifestations, à travers le monde, des femmes défendant leurs droits, et trois jours après avoir pris le pouvoir, Donald Trump est entré en action. Le nouveau président des Etats-Unis a signé lundi 23 un décret interdisant tout financement des ONG internationales soutenant l'avortement. Cette signature intervient, de plus, au lendemain des 44 ans de "Roe vs Wade", l'arrêt de la Cour suprême qui avait légalisé l'avortement aux USA en 1973.

Les associations de défense de droits des femmes et les organisations progressistes se sont immédiatement élevées contre cette décision qui, selon Cecile Richards –présidente de "Planned Parenthood" (réseau de planning familial aux Etats-Unis), "va anéantir des années d'efforts en faveur de la santé des femmes" et entraîner une "augmentation des grossesses non désirées et des avortements dangereux".

De leur côté (de l'autre côté même), les associations "pro life" ont félicité Donald Trump pour cette initiative. "Le président a très clairement énoncé qu'il était un président pro life. Il veut agir pour tous les Américains, y compris ceux qui ne sont pas encore nés", a expliqué le porte-parole de la Maison-Blanche, Sean Spicer.

Le 45e président des Etats-Unis, en plus des associations des droits des femmes, s'est à nouveau mis à dos les Hispaniques, juste après son investiture. En effet, il n'est désormais plus possible d'accéder à la version espagnole du site Internet de la Maison-Blanche…