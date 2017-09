Donald Trump toujours fan du défilé du 14-Juillet, mais il veut faire mieux (vidéo)

Comme un enfant devant le sapin de Noël. Donald Trump a assisté au dernier défilé du 14-Juillet à Paris aux côtés du président français Emmanuel Macron. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a apprécié le moment. Le président des Etats-Unis a en réalité été tellement impressionné qu'il aimerait bien avoir son propre défilé pour la fête nationale américaine, le 4-Juillet, afin de démontrer "la puissance militaire" de son pays.

C'est en tout cas ce qu'il a confié à Emmanuel Macron devant les caméras de la télévision américaine lundi 18, lors d'une rencontre qui a commencé par des politesses d'usage voire des banalités, avant que les discussions ne se recentrent sur le réchauffement climatique et la sortie des Etats-Unis de l'accord de Paris.

Trump: "We're actually thinking about, 4th of July, Pennsylvania Avenue, having a really great parade to show our military strength." pic.twitter.com/sowDJdNvaY

— NBC News (@NBCNews) 18 septembre 2017