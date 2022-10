Échanges virulents entre Elon Musk et Zelensky sur les referendums de rattachement à la Russie

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et d'autres responsables ukrainiens ont violemment débattu lundi sur Twitter avec Elon Musk des referendums de rattachement à la Russie à Zaporijjia, Kherson, Lougansk et Donetsk, qui se sont soldés par la victoire du "oui". L'entrepreneur américain a publié un sondage, proposant l'idée de référendums sous la supervision de l'ONU en Crimée et dans le Donbass, provoquant l'ire de Kiev.

Dans un langage fleuri, l'ambassadeur ukrainien en Allemagne Andriï Melnyk est allé jusqu'à dire au fondateur de SpaceX « d'aller se faire voir ».

L'échange a démarré avec une proposition d'Elon Musk de paix entre Kiev et Moscou basée sur de nouveaux référendums sous supervision de l'ONU, l'abandon de la Crimée à la Russie et d'un « statut neutre » pour l'Ukraine. Il a laissé à ses abonnés sur Twitter le choix de voter «Oui» ou «Non» à cette proposition.

Let’s try this then: the will of the people who live in the Donbas & Crimea should decide whether they’re part of Russia or Ukraine