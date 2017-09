Election en Allemagne 2017 - Heures d'ouverture et fermeture: les horaires du vote

Ce dimanche 24, les Allemands se rendent aux urnes pour renouveler leur parlement et, par ce biais, désigner le nouveau Chancelier, ou renouveler Angela Merkel pour un quatrième mandat. Comme en France, l'ensemble des bureaux de vote du pays ouvriront leurs portes à 8h du matin, que ce soit dans les grandes capitales des Länder que dans les communes les plus reculées.

Mais contrairement à la France où les bureaux de vote pour les élections nationales ferment entre 19h et 20h selon la taille de la ville, en Allemagne, une seule règle pour tous : les bureaux dans l'ensemble du pays ferment à 18h.

Un total de 61,5 millions d'Allemands sont appelés aux urnes ce dimanche 24 pour le seul et unique tour des élections législatives fédérales. Les électeurs vont désigner les membres du 19ème Bundestag (l'équivalent de l'Assemblée nationale) qui, au terme de tractations devant mener à la formation d'une coalition, désignera un chancelier.

Ou plutôt très probablement une chancelière -pour la quatrième fois consécutive-, tant Angela Merkel et la CDU partent de nouveau favoris pour le scrutin. Les derniers sondages créditent ainsi le parti de 36% à 37% des intentions de vote, loin devant le SPD (gauche, 22% à 24%), l'AfD (extrême droite) et Die Linke (extrême gauche) autour de 10%, puis les libéraux (FDP, 7% à 9%) et les écologistes (Grüne, 5% à 7%).

Pour autant, le résultat de ce scrutin aux règles très particulières (chaque électeur a par exemple deux voix ou encore le nombre d'élus peut varier) est loin d'être scellé. Quelle coalition autour d'Angela Merkel fixera le cap de la politique allemande des prochaines années? La question est loin d'être anecdotique tant pour le pays, où le ressentiment à l'encontre des migrants monte, que pour l'Europe, dont l'Allemagne est de fait un pays leader.