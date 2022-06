"Personne dans les médias ne s'en soucie": Musk se demande pourquoi les noms des clients d'Epstein n'ont pas fuité

Elon Musk n’hésite pas à poser publiquement les questions qui fâchent. Pourquoi aucun nom des clients du réseau pédocriminel de Jeffrey Epstein n'a-t-il fuité ? Et pourquoi les médias ne s'y intéressent pas ? Voilà les questions posées tout haut que beaucoup d’observateurs se posent tout bas depuis des mois, voire des années, par le patron de Tesla à ses quelque 96 millions d'abonnés sur Twitter samedi 4 juin.

Only thing more remarkable than DOJ not leaking the list is that no one in the media cares. Doesn’t that seem odd? pic.twitter.com/JEK4TErABB