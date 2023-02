En Chine, le “mutisme des médias et politiciens américains” sur Pfizer et la vidéo de Project Veritas dénoncé

En Chine, le scandale autour du laboratoire américain Pfizer après la publication de la vidéo de Project Veritas n’échappe pas à l’attention des médias officiels chinois, qui se sont vite penchés sur le sujet. Dans des articles publiés dimanche 29 et lundi 30 janvier 2023, on s’interroge sur le “silence des médias mainstream et des politiciens” malgré le buzz suscité par la vidéo sur les réseaux sociaux. Les mêmes médias qualifient ce scandale de “catastrophe pour les relations publiques de Pfizer”.

Sur son site, la CGTN, chaine de télévision chinoise, revient sur cette affaire dans un article intitulé “Pfizer peut-il protéger ses recherches sur le covid de la vidéo virale” de Project Veritas. Dans son article, la TV officielle et son équipe CGTN Digital rappelle les faits, à commencer par les révélations de Jordon Trishton Walker sur un projet du laboratoire américain de faire muter le coronavirus afin de pouvoir continuer à créer des vaccins.

“La vidéo a totalisé plus de 23 millions de vues sur Twitter (...) et plus d'un million de vues sur YouTube”, souligne le média. La CGTN rappelle également la réaction de Pfizer, dans laquelle le laboratoire américain a nié “avoir mené des recherches sur le gain de fonction ou l’évolution dirigée”, comme l’a affirmé son directeur de recherche dans la vidéo de Project Veritas. “Pfizer n'a pas admis ou nié si Walker est un de ses employés. Ils n'ont pas non plus mentionné la vidéo dans leur annonce”, fait-on remarquer.

Si les propos de Jordon Trishton Walker sont “vrais”, “ce serait un désastre de relations publiques pour Pfizer”, commente la CGTN. Compte tenu du nombre de vues de la vidéo à travers les différentes plateformes, le média chinois explique que les internautes “percevront Pfizer comme un laboratoire qui fabrique de nouveaux variants du Covid-19 afin de vendre plus de vaccins et de médicaments”.

Un silence “tout à fait anormal”

Le quotidien Global Times s’est également penché sur le scandale. Le journal, qui s'aligne sur l’agence chinoise Xinhua ainsi que d’autres médias étatiques, note dans son article, publié lundi 30 janvier, un nombre de vues bien plus important que celui avancé par la CGTN, à savoir “41,2 millions de vues” sur Twitter. Le Global Times pose ensuite une série de questions sur Pfizer, notamment la possibilité que le laboratoire ait manipulé le Covid-19 ainsi que l’étendue de ses recherches et leurs risques.

“Le public a naturellement de nombreuses questions et exige des réponses. Cependant, la plupart des grands médias américains et occidentaux et des politiciens américains ont collectivement gardé le silence sur la question révélée dans la vidéo”, fait remarquer le Global Times, qui cite Tucker Carlson, animateur de Fox News, comme “l’un des rares parmi les médias américains à avoir abordé le sujet”. La posture des médias américains est “tout à fait anormale” puisque “l'opinion publique américaine est connue pour sa diversité”, est-il reproché.

“Face aux doutes du public, la Food and Drug Administration (FDA) américaine, les législateurs et les médias ne devraient-ils pas mener d'autres enquêtes et donner des explications”, poursuit le quotidien, qui fait remarquer que la “grande majorité des médias et des politiciens américains” ignorent cette histoire.

Depuis le début de l'épidémie de Covid-19, l’origine du coronavirus qui a émergé à Wuhan a toujours suscité des tensions entre la Chine et des pays occidentaux, notamment les États-Unis. Washington a plusieurs fois avancé l’hypothèse, de plus en plus avérée, que le virus du Covid-19 était la conséquence d’une “fuite du laboratoire” de Wuhan.

Pour relativiser le projet de Pfizer de faire muter le covid, son directeur de recherche, filmé à son insu, a émis la même hypothèse dans la vidéo. “Vous pouvez, après, forcer le virus à muter de la manière que vous souhaitez. Mais cela doit être très contrôlé pour s’assurer que ce virus muté ne se retrouve pas partout. C’est d’ailleurs ce que je soupçonne comme explication avec l’apparition du coronavirus à Wuhan, pour être honnête”.

Les médias “plus professionnels” quand il s’agit de Pfizer

Non sans ironie, le Global Times fait remarquer que lorsqu’il s’agit “d’une société pharmaceutique américaine, les médias sont tous beaucoup plus 'professionnels et rationnels'. Ils sont assez prudents avant de tirer une conclusion”. Et de poursuivre : “Si une vidéo d'infiltration de ce type était exposée en Chine, il ne fait aucun doute que le public et les responsables chinois l’auraient pris très au sérieux. Non seulement l'entreprise impliquée doit donner une explication détaillée, mais les autorités compétentes vont rapidement mener une enquête pour découvrir la vérité”.

Pfizer a réagi samedi dernier aux révélations de son employé, Jordon Trishton Walker. Sans démentir les informations dévoilées par son directeur de la recherche et du développement, Pfizer a nié “avoir mené de recherche sur le gain de fonction ou sur l’évolution dirigée”.

Dans un communiqué, la société pharmaceutique reconnait toutefois avoir mené des recherches sur le virus “original” Sars-CoV-2, pour “exprimer la protéine de pointe à partir des nouveaux variants préoccupants”. Un processus qui s’apparente quand même à un “gain de fonction” selon certains scientifiques, comme le biologiste moléculaire Robert Malone.