En Corée du Nord, la sœur de Kim Jong-Un prend-elle la relève ?

Le leader nord-coréen aurait été plongé dans un coma artificiel. A 32 ans, sa sœur Kim Yo-Jong lui succéderait en cas de vacance du pouvoir ou de décès.

Déjà à la une de la presse internationale au printemps dernier, les rumeurs sur l’état de santé de Kim Jong-Un repartent de plus belles avec les déclarations d’un diplomate sud-coréen ce week-end.

Chang Song-Min, ancien assistant du défunt président Kim Dae-Jung, a en effet affirmé que le jeune dictateur se trouve donc dans l’incapacité de gouverner.

« Je pense qu’il est dans le coma, mais sa vie n’est pas terminée »

Cité notamment par le New York Post, le diplomate, évoquant une source chinoise, va encore plus loin en affirmant que Kim Jong-Un est dans cet état depuis des mois, après une opération du cœur bâclée, et que ses dernières apparitions étaient en réalité truquées.

Une femme pour héritière

Difficile de démêler le vrai du faux quant à l’état de santé du leader nord-coréen. Une chose est sûre, un nouveau personnage apparaît sur la scène médiatique, d’autant plus depuis que le service de renseignement sud-coréen a affirmé Kim Jong-Un lui transférait progressivement ses pouvoirs.

Ce personnage, c’est Kim Yo-Jong, la sœur cadette du despote, jusqu’ici directrice adjointe du département de la propagande. Elle aurait notamment bâti de toutes pièces l’image de son frère. En décembre 2019, un poste aurait même été créé sur mesure pour elle par le comité central du Parti des travailleurs, lui assurant la succession.

A 32 ans, Kim Yo-Jong, dont on ne connaît pas grand-chose sinon qu’elle a étudié en Suisse, pourrait donc devenir la première femme à diriger la Corée du Nord.

A Séoul cependant, la National Intelligence Agency soutient que le transfert de pouvoirs de Kim Jong-Un à sa sœur a pour objectif de « diminuer son stress » et qu’il ne serait donc pas question d’un problème de santé majeur. Un avis en contradiction avec les déclarations de Chang Song-Min.