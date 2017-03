EN DIRECT- Londres: attaque terroriste confirmée au Parlement britannique, un policier serait mort (VIDEO)

17h15: En solidarité, le Parlement régional écossais a suspendu ses débats sur le référendum de l'Ecosse suite au Brexit.

17h12: Selon le journal britannique The Independant deux suspects auraient été interpellés.

17h09: Alors que l'explosion initialement évoquée par les témoins n'a été confirmée d'aucune source officielle, le journaliste Owen Benett (Huffington Post UK) présent au Parlement au moment de l'attaque raconte:

"J'ai entendu quelque chose ressemblant à une explosion et des éclats de voix à l'extérieur et j'ai alors couru à la fenêtre (du bâtiment).

"J'ai vu quelqu'un passer l'entrée en courant (...). Un policier le poursuivait et l'a plaqué au sol (...). Des coups de feu ont ensuite été tirés".

17h05: Selon John Stevens, journaliste du Daily Mail, le policier poignardé par l'assaillant aurait succombé à ses blessures avant d'être évacué.

Ambulance carrying intruder has left Parliament. The body of the person we think was police officer is dead, body covered by red blanket — John Stevens (@johnestevens) 22 mars 2017

17h01: Le public a été évacué du Parlement britannique, tandis que les députés seront exfiltrés plus tard, par groupe de vingt.

16h59: La députée conservatrice Anna Soubry, présente dans la Chambre des communes au moment de l'attaque, a expliqué qu'elle avait été prise en charge par des policiers armés et que l'attaque était "terrifiante".

Armed officers ordered myself and Security Minister into lobby at gun point. Terrifying — Anna Soubry MP (@Anna_Soubry) 22 mars 2017

16h56: Les autorités britanniques ont expressément demandé de ne pas diffuser des images de l'attaque et/ou des blessés sur les réseaux sociaux.

Please use common sense and restraint in circulating pictures and videos of those that have been injured during the incident in #Westminster — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 22 mars 2017

16h51: Le journaliste du Daily Mail Quentin Letts (voir mise à jour ci-dessous, à 16h46), dont le bureau surplombe la scène de l'attaque terroriste poursuit son récit: après avoir poignardé un policier, "l'assaillant (...) a couru vers l'entrée utilisée par les parlementaires, deux hommes en uniforme lui ont hurlé dessus quelque chose qui ressemblait à un avertissement. Ils ont tiré deux ou trois fois, il (l'assaillant) est tombé".

16h46: le journaliste du Daily Mail Quentin Letts dont le bureau surplombe la scène de l'attaque raconte: "l'homme tenait quelques chose dans sa main qui avait l'air d'un bâton. Il était mis en joue par deux policiers (...) il était en train de frapper ou de poignarder l'un d'eux tandis que l'autre a couru chercher de l'aide qui est arrivée très rapidement".

16h42: La police londonienne parle désormais "d'un incident à caractère terroriste".

Police say 'terrorist incident' at westminster - unless it's proved otherwise — iain watson (@iainjwatson) 22 mars 2017

16h40: Le service de la Première ministre ont officiellement confirmé que:

- Il y a bien eu un incident impliquant une arme à feu au 1140, Westminster Bridge road (à proximité direct du Parlement britannique).

- Theresa May est en sécurité et les travaux parlementaires de la Chambre des communes ont été suspendus.

16h35: Selon les premiers éléments dévoilés par la police britannique et les médias d'outre-Manche, un premier assaillant a agressé au couteau un policier à l'intérieur même du Parlement britannique. Il a par la suite été abattu par les autres membres des forces de l'ordre. Une voiture aurait foncé sur la foule présente sur le pont de Westminster peu de temps après, laissant penser à une attaque coordonnée.

16h33: Au moins quatre personnes ont été grièvement blessées sur le pont de Westminster selon les médias britanniques. Ces dernières ont été évacuées vers les hôpitaux les plus proches. Un des blessés aurait pu succomber à ses blessures selon Paul Vaugh, journaliste du Huffington Post brtiannique.

Paramedics/cops hv stopped resuscitation effort on one individual Looks like body under red blanket and silver cover. Assuming they're dead. — Paul Waugh (@paulwaugh) 22 mars 2017

16h30: La BBC a publié la photo du véhicule qui a percuté au moins une douzaine de personnes sur le pont de Westminster.

Des blessés sur le pont de Westminster par une voiture qui a terminé sa course près du Parlement où la police a tiré (BBC) pic.twitter.com/mYeV42TfhZ — Gilles Klein (@GillesKLEIN) 22 mars 2017

16h23: le journaliste de l'agence Reuters Luke Baker a publié sur son compte Twitter une vidéo où l'on peut voir le vaste déploiement policier autour du Parlement britannique alors que le quartier est entièrement bouclé.

MORE: At least a dozen armed officers inside British parliament - Reuters witness. Watch live: https://t.co/Ib5V8tkbZ3 pic.twitter.com/m5Lk99hRiA — Reuters Top News (@Reuters) 22 mars 2017

16h18: Peu avant que l'assaillant du Parlement ait été abattu par les forces de l'ordre, il aurait eu le temps de blesser un policier qui a été pris en charge.

16h15: Les stations du métro londonien à proximité des lieux de l'attaque ont été évacuées et les trains ne marquaient plus l'arrêt dans ces gares.

16h12: Présente au Parlement britannique la Première ministre britannique Theresa May a été exfiltrée par les forces de sécurité.

16h07: Le journal britannique The Guardian annonce qu'un assaillant aurait été tué par les forces de l'ordre.

16h02: Le quartier a été entièrement bouclé par la police britannique qui a été déployée en nombre sur place.

16h: Une voiture aurait fauché au moins 12 personnes sur le pont Westminster situé à proximité du Parlement britannique, en plein de centre de Londres, sans que l'on sache si cela était intentionnel.

At least a dozen injured near UK parliament: Reuters photographer https://t.co/y2kW2VEPmc via @Reuters — Luke Baker (@LukeReuters) 22 mars 2017

Une fusillade a éclaté près du Parlement de Londres, ce mercredi 22 vers 15h30. Les témoins ont rapporté avoir entendu de nombreux coups de feu qui auraient fait au moins une dizaine de blessés selon les premières informations disponibles. Une explosion aurait également retenti juste avant l'attaque. Celle-ci aurait commencé avec l'attaque au couteau perpétrée par un homme à l'intérieur même du siège des parlementaires britanniques. Des coups de feu auraient ensuite éclaté devant le bâtiment juste après qu'une bombe ait explosé, selon les médias locaux.

La plus grande confusion régnait ce mercredi en milieu d'après-midi près du Parlement de Londres. De nombreux moyens de police et de secours ont immédiatement été mobilisés et dépêchés sur place afin de prendre en charge les nombreux blessés et boucler le périmètre extrêmement sensible situé en plein centre économique et politique de la capitale britannique.