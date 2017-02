Etat palestinien, colonies: la nouvelle donne de Donald Trump dans les relations avec Israël

La visite du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou à Washington pour y rencontrer Donald Trump a relancé le débat sur les futures relations israélo-américaines, à défaut de les clarifier. Le nouveau président a soufflé le chaud et le froid sur les questions de la création d'un Etat palestinien et des colonies.

Allié historique de l'Etat hébreu, les Etats-Unis sous l'administration Obama et le secrétariat d'Etat de John Kerry ont défendu la création d'un Etat palestinien comme solution au conflit. Une ligne en partie remise en cause par Donald Trump, mais de manière assez peu claire.

"Les deux me vont. J’ai pensé pendant un temps que (la solution de) deux Etats avait l’air d’être la plus facile des deux mais, honnêtement, (...) si Israël et les Palestiniens, sont contents, je serai satisfait avec celle qu’ils préfèrent". Sans rejeter l'idée de la création d'un Etat palestinien, Donald Trump ne la considère pas comme le seul chemin vers la paix.

Il ne fait aucun doute que les Palestiniens "préfèrent" la reconnaissance de leur Etat. Cette perspective est en revanche bien plus difficile à imaginer en Israël et notamment pour un Benyamin Nétanyahou actuellement débordé par sa droite, farouchement opposée à toute reconnaissance d'un Etat palestinien, ainsi qu'à un abandon des colonies.

Sur ce sujet, Donald Trump s'est montré mesuré. Il a appelé son allié a faire preuve de "retenue" dans une interview accordée à un journal israélien. "Je ne crois pas qu'aller plus loin avec ces colonies soit une bonne chose pour la paix", a-t-il déclaré, jugeant qu'elles "n'aident pas" le processus.

Autre question à la portée symbolique, Donald Trump a concédé "étudier" la possibilité de transférer l'ambassade américaine à Jérusalem. Les représentations des Etats étrangers sont en effet traditionnellement établies à Tel-Aviv, afin de respecter une certaine neutralité de Jérusalem, également revendiquée comme capitale par les Palestiniens.