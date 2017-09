Donald Trump grand-père pour la neuvième fois (photos)

"Félicitations à Eric et Lara pour la naissance de leur fils Eric Luke Trump ce matin". C'est par ce simple tweet que Donald Trump a accueilli mardi 12 la naissance de son neuvième petit-enfant, le premier bébé de son fils Eric Trump.

Le petit garçon est donc né à 8h50 mardi matin et son père, qui tient certainement ça de son propre père, s'est emparé de son compte Twitter en début d'après-midi pour officialiser l'heureuse nouvelle. Il a aussi publié une photo montrant le bébé lové dans les bras de sa maman Lara Lea Trump.

.@LaraLeaTrump and I are excited to announce the birth of our son, Eric "Luke" Trump at 8:50 this morning. pic.twitter.com/b8zRSktcd8

— Eric Trump (@EricTrump) 12 septembre 2017