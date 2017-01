Etats-Unis: Dylann Roof, le tueur de Charleston, est condamné à mort

C’est pratiquement sans surprise que le verdict est tombé face à l’absence totale de remords de l’accusé: Dylann Roof, 22 ans, qui avait été reconnu lors de précédentes audiences, coupable de la tuerie de Charleston (Caroline du Sud) le 17 juin 2015, vient d’être condamné à mort mardi 10 par le tribunal fédéral chargé de le juger une première fois. Il le sera une seconde fois par un cour de Caroline du Sud, où il risquera la même peine.

Dylann Roof avait au préalable été reconnu coupable d’avoir abattu sept personnes noires dans une église de cette ville du sud-est des Etats-Unis. Il s’était introduit en prétextant vouloir participer à une séance de lecture commentée de la Bible. Il avait ensuite ouvert le feu. En rechargeant son arme, il avait lancé à ses victimes"je dois le faire. Vous violez nos femmes et vous vous emparez de notre pays. Vous devez partir", avant de reprendre méthodiquement ses exécutions. Il ira jusqu’à tirer une dizaine de balles à bout portant à une femme âgée de 87 ans. Il avait été arrêté le lendemain lors de sa fuite, sans opposer de résistance. L’enquête avait rapidement mis en lumière l’idéologie suprémaciste du jeune homme.

Les avocats de Dylann Roof espéraient encore lui faire échapper à la mort en prétextant des troubles psychologiques, mais l’accusé ne leur en a pas laissé le temps. Il les a récusé et a tenu à assurer sa "défense" seule… en faisant à peu près tout ce qui était possible pour montrer son absence de regrets d’avoir tué froidement sept personnes pour des motifs racistes. Il a tenu à rappeler à ses juges qu’il était parfaitement maître de ses actes. Son seul regret exprimé a été… pour lui-même "J’ai pitié de moi-même. (…) J’ai pitié d’avoir eu à donner ma vie à cause d’une situation qui n’aurait jamais dû exister". Lors du réquisitoire du procureur réclamant la peine de mort, Dylann Roof n’a toujours pas sourcillé: "J’ai estimé que je devais le faire, et j’estime toujours qu’il fallait que je le fasse". Le jeune homme de 22 ans est resté impassible à l’énoncé du verdict.