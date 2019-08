Fusillade d'El Paso: Trump s'affiche tout sourire avec un bébé orphelin (photo)

Après l'image d'un homme noir traîné par une corde tenue par un policier à cheval, une nouvelle photo de la honte, qui concerne cette fois Donald Trump, a suscité l'indignation sur les réseaux sociaux.

C'est Melania Trump qui l'a postée jeudi et en quelques minutes la photo a fait polémique: on y aperçoit la Première dame des Etats-Unis avec un bébé dans les bras, le président américain est à ses côtés, tout sourire et le pouce en l'air.

Le bébé est un enfant orphelin qui a survécu à la fusillade d'El Paso samedi dernier. Ses parents ont été tués. Selon les témoignages recueillis sur place, la mère aurait même fait barrage de son corps pour sauver son fils.

Personnalités politiques, célébrités de tout bord et anonymes se sont indignés face à l'attitude de Donald Trump, qui alimente depuis des mois les discours de haine envers les Hispaniques.

I met many incredible people in Dayton, Ohio & El Paso, Texas yesterday. Their communities are strong and unbreakable. @potus and I stand with you! pic.twitter.com/SHzV6zcVKR

— Melania Trump (@FLOTUS) 8 août 2019