Fusillade à Washington: plusieurs blessés dont un membre du Congrès, le suspect arrêté

Des coups de feu ont éclaté dans la banlieue de Washington D.C, capitale de Etats-Unis, ce mercredi 14 au matin (heure locale, vers 13h en France). Plusieurs personnes ont été blessées dont un membre de la chambre des représentants (l'équivalent américain de l'Assemblée nationale), selon les premiers éléments diffusés par les médias américains et la police locale.

La fusillade a eu lieu à Alexandria, ville située au sud de la capitale fédérale, sur un terrain de sport où s'entraînait l'équipe de baseball des membres du Congrès - le parlement américain, selon le représentant de l'Alabama Mo Brooks, présent sur les lieux et cité par CNN.

Il affirme qu'un homme a tiré à de nombreuses reprises sur la foule et que le "whip" (chef de parti) des Républicains Steve Scalise a été blessé à la hanche. Deux membres de la police du Capitole, chargé de la protection du Congrès et de ses membres, auraient également été touchés par les tirs d'une arme identifié comme "un semi-automatique" par Mo Brooks.

UPDATE: Suspect is in custody and not a threat. PIO will be onscene shortly to share updates.

