Info France Soir: l'Etat islamique avait menacé Las Vegas dans une vidéo diffusée avant la fusillade sur le Strip de ce dimanche

Le célèbre Strip de Las Vegas a été le théâtre d'une fusillade sanglante dimanche 1er au soir (ce lundi 2h française). Un individu, Stephen Paddock, a ouvert le feu sur une foule qui assistait à un concert en plein air à l'hôtel-casino Mandalay Bay.

Les premiers bilans officiels faisaient état de 50 morts et de plus de 400 blessés. De nombreuses vicitimes ont été transportées à l'hôpital en urgence. Les autorités ont évoqué la piste terroriste qui n'était toutefois pas officiellement confirmée comme la seule, à ce stade, ce lundi matin. Toutefrois, à la mi-journée (heure française) l'Etat islamique a revendiqué la responsabilité de l'attaque de Las Vegas dans un tweet diffusé sur les réseaux sociaux par l'agence de propagande Amaq. L'organisation djihadiste affirme que le tireur était "converti à l'islam depuis plusieurs mois".

France Soir révêlait en mai dernier que Las Vegas, et plus particulièrement son artère emblématique le Strip étaient des cibles désignées par l'organisation terroriste. Dans une vidéo diffusée le 17 mai, le groupe djihadiste avait ainsi menacé plusieurs sites emblématiques des Etats-Unis.

Une vue du Strip visible dans la vidéo de propagande. ©DR

Dans cette vidéo, des djihadistes belge, russe, britannique, canadien et américain invitaient les "loups solitaires" à commettre de nouveaux attentats à Times Square (New York), au siège de la Bank of America (Los Angeles), à l'hôpital John Hopkins (Baltimore) ou encore, donc, sur le Strip de Las Vegas où se situe précisément le Mandalay Bay. Un ressortissant américain identifié sous la "kunya" (nom de guerre) Abu Hamza al-Amriki y appelait plus précisément à user de modes opératoires leur permettant des actions autonomes, par exemple une attaque à la "voiture folle".

Le djihadiste et ressortissant américain Abu Hamza al-Amriki, toujours dans la vidéo de propagande. ©DR