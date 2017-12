Interviewé par le prince Harry, Barack Obama parle des dangers des réseaux sociaux

L'ambiance était détendue, voire amicale. Pour autant, les sujets sérieux ne sont pas passés à la trappe. En septembre dernier, le prince Harry a interviewé Barack Obama alors qu'ils assistaient tous les deux aux Jeux Invictus à Toronto (Canada), une compétition sportive réservée aux vétérans blessés au combat. Il s'agissait de sa première entrevue depuis son départ de la Maison Blanche en janvier dernier.

Au cours de cet entretien, diffusé ce mercredi 27 sur la BBC Radio 4, l'ancien président a notamment mis en garde contre l'utilisation des réseaux sociaux. "L’un des dangers d’Internet, c’est que les gens peuvent voir des réalités totalement différentes. Ils peuvent être bercés par des informations qui renforcent leurs partis pris", a-t-il déclaré précisant qu'il fallait "exploiter cette technologie de manière à permettre la pluralité des voix, la diversité des points de vue, tout en évitant une balkanisation de la société". Le tout, en prenant le soin de ne pas nommer son successeur qui a tendance à utiliser les réseaux sociaux presque quotidiennement.

L'ancien chef d'Etat est également revenu sur sa nouvelle vie depuis l'élection de Donald Trump à la tête du pays. "Je me lève plus tard, avec l'esprit libre", a-t-il confié précisant qu'il pouvait désormais prendre ses propres décisions et décider de lui-même la manière dont il utilisait son temps. Pour lui, "c'est un ravissement d'avoir la possibilité d'être le maître de sa journée". Il a toutefois expliqué que son équipe lui manquait ainsi que le travail en lui-même.

Enfin, le prince Harry, qui a joué jusqu'au bout de son rôle de journaliste, a terminé l'interview sur une note un peu plus légère. Un peu à la manière de Konbini, le frère de William lui a posé des questions plutôt drôles qui ont permis aux auditeurs d'en apprendre un peu plus sur les goûts de l'ancien chef des Etats-Unis.

En regardant l'interview, ils ont notamment appris qu'il préférait Rachel à Monica dans Friends, qu'il appréciait d'avantage la série Suits (dans laquelle jouait la chérie du prince Harry) à The Good Wife et qu'il préférait la reine Elizabeth II (The Queen) au groupe Queen. Il n'a toutefois pas voulu répondre à la question:"slip ou caleçon".