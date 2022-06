Joe Biden va-t-il réussir à provoquer une récession aux Etats-Unis? 

"C'est catastrophique pour Biden et pour les démocrates en général" réagit Monica Crowley, ancienne conseillère du ministre du Budget de Donald Trump. "C'est sans précédent dans l'histoire récente des États-Unis. En janvier 2021, Trump confie à Biden une économie en plein rebond après la crise du covid. Après un an et demi, les Américains constatent ce que Biden en a fait".

"La plus grande menace pour les États-Unis aujourd'hui, c’est la dette publique et l'inflation", dénonce Rand Paul lors d'un discours au Sénat du 11 mai dernier, s'opposant à l'adoption de la loi prévoyant une nouvelle aide de 40 milliards de dollars à l'Ukraine.

"Vladimir Poutine n'a rien à voir avec tout cela"

Mark Levin, commentateur politique conservateur très populaire aux États-Unis, renchérit sur Fox News : "Pourquoi les démocrates dépensent-ils autant d'argent public ? Ils font écrouler l'économie sous l'inflation et ils nous disent que plus ils dépensent, plus la dette publique augmente, plus cela permet de lutter contre l'inflation. Joe Biden est à l'évidence un illettré en matière économique. Ce marxisme à l'américaine ne fonctionne pas. S'ils avaient réussi à faire adopter leur loi délirante Build Back Better [NDLR: projet de loi de finances pour 2022], nous aurions encore ajouté 5 ou 6 trillions de dollars de dépenses publique et nous serions en dépression aujourd'hui. Nous sommes en récession et si c'est mal géré, nous allons droit vers une dépression. La Bourse atteint son niveau de 1932, les taux d'intérêts seront bientôt à deux chiffres, les gens ne peuvent pas payer leur essence et leur nourriture. Nous n'avons eu rien de tout cela quand Donald Trump était président des États-Unis. Vladimir Poutine, qui est un monstre, n'a rien à voir avec tout cela".

Jeff Bezos tacle Biden sur l'inflation

Jeff Bezos, fondateur du groupe Amazon, l'un des hommes les plus riches de la planète et propriétaire de l'influent quotidien (très à gauche) Washington Post, sonne l'alarme lui aussi, dénonçant la position récente de Joe Biden selon laquelle le meilleur moyen de faire baisser l'inflation consisterait à taxer les entreprises et les milliardaires.

"En fait, le gouvernement a poussé très fort pour injecter encore plus de dépenses publiques dans une économie inflationnaire qui était déjà en surchauffe et seul Manchin [NDLR: Joe Manchin, sénateur démocrate centriste qui a refusé de voter la "Build Back Better Bill" précitée] les a sauvés d'eux-mêmes. L'inflation est un impôt régressif qui frappe en premier lieu les moins riches. Se tromper de direction n'aide pas le pays" écrit-il dans un tweet du 16 mai.

Joe Biden veut lutter contre l'inflation en augmentant les impôts

Pour illustrer le sérieux du gouvernement actuel en matière économique, l'anecdote suivante est révélatrice.

Peter Doocy, journaliste de Fox News accrédité auprès de la Maison-Blanche, a posé le 17 mai dernier la question à la nouvelle ministre des relations avec la presse, Karine Jean-Pierre : "En quoi augmenter les impôts sur les sociétés comme le suggère Joe Biden réduit-il l'inflation ?".

La réponse de l'intéressée - qui lisait son papier en balbutiant - a fait l'objet de moqueries abondantes sur les médias sociaux : "Écoutez, je pense que nous encourageons ceux qui réussissent, tout spécialement ceux qui se préoccupent du changement climatique, à soutenir un code fiscal juste qui ne change pas, pardon qui ne charge pas en impôts un pourcentage plus élevé des revenus des employés des usines, policiers, salariés de la construction que les personnes les plus riches de notre nation et sans que cela n'empêche de réduire le coût de l'énergie et de combattre ce problème existentiel, si nous prenons cela comme exemple" (sic).