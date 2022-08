Critique du vaccin anti-Covid, l'association de Robert Kennedy Jr. censurée par Facebook et Instagram

La censure se poursuit. La maison mère de Facebook et Instagram, Meta, a supprimé le 18 août de ces deux plateformes les comptes de l'influente organisation américaine Children's Health Defense, dirigée par Robert Kennedy Jr, neveu de l'ancien président américain John Fitzgerald Kennedy assassiné en 1963 et fils d'un ancien ministre, également assassiné en 1968.

« Nous avons supprimé les comptes Instagram et Facebook en question pour violations répétées de nos politiques sur le Covid-19 », a déclaré le 18 août Aaron Simpson, un porte-parole du groupe américain Meta, en référence à la disparition sur les deux plateformes de l'organisation Children's Health Defense.

Critique de la sécurité des vaccins contre le Covid-19, l'association à but non lucratif accuse pour sa part Meta de ne pas respecter son droit à la liberté d'expression, en s'alignant sur les autorités sanitaires américaines. Sur Twitter où son compte est toujours actif, l'organisation a dénoncé « une censure impitoyable ».

#StandWithCHD



We’ve been deplatformed! 😱 8/17/22 our Facebook page was suspended, our Instagram account disabled. More than +500k followers have been denied the truth.



Learn about this ruthless censorship + how to follow us!



SHARE THIS EVERYWHERE:https://t.co/EUGZWPGzjD