La Chine approuve la chloroquine (au lieu de l'hydroxychloroquine) contre la covid-19

La Chine a inclus la chloroquine dans les lignes directrices pour le traitement des patients atteints de Covid-19. Alors que le Remdesivir, un antiviral approuvé par les États-Unis, l'Europe et Hong Kong, ne figure pas sur la liste actualisée des médicaments recommandés contre le Covid-19.

Ces recommandations font partie des nouvelles lignes directrices pour le traitement de Covid-19, et mises à jour pour la première fois depuis le 3 mars. "Certains médicaments peuvent démontrer un certain degré d'efficacité pour le traitement dans des études d'observation clinique, mais il n'y a pas de médicaments antiviraux efficaces confirmés par des essais cliniques en double aveugle, contrôlés par placebo", a déclaré la Commission nationale de la santé. "L'utilisation de l'hydroxychloroquine, ou son utilisation combinée avec l'azithromycine, n'est pas recommandée.

Mais les mêmes directives indiquent que la chloroquine, un médicament de base identique à l'hydroxychloroquine (qui diffère par une molécule d'oxygène), est recommandée. Cela est probablement dû au fait que les protocoles chinois avec la chloroquine prévoyaient un dosage plus élevé du médicament que ceux avec l'hydroxychloroquine. L'efficacité du médicament dépend de la dose, il est donc important de comprendre quel est le dosage correct (nous en parlerons plus loin dans cet article).

Afin de mieux comprendre la position de la Chine, nous avons interviewé Andrea Savarino, le chercheur italien de l'Instituto Superiore di Sanità, qui a été le premier (avec le directeur du département d'Infectiologie de l'hôpital "Agostino Gemelli") à être interviewé. Roberto Cauda, et à Antonio Cassone, membre de l'Académie américaine de microbiologie) a proposé en 2003 l'utilisation de l'hydroxychloroquine/Chloroquine contre le Sars1.

FS : Que prévoient les nouvelles directives chinoises concernant l'utilisation de l'hydroxychloroquine ?

AS : Pour la première fois, l'hydroxychloroquine n'est explicitement pas recommandée pour le traitement de la Covid-19, que ce soit seul ou en co-administration avec l'azithromycine. Cela est probablement dû au fait qu'il y a eu des résultats contradictoires en Chine même sur l'efficacité de ce médicament contre la Covid-19. Certains ont fait état d'effets bénéfiques, d'autres les ont exclus. D'autre part, ils ont recommandé un médicament similaire, la chloroquine.

FS : Pourquoi la Chine interdit-elle l'hydroxychloroquine, mais inclut-elle l'utilisation de la chloroquine dans les lignes directrices ? Quelles sont les différences entre les deux médicaments ?

AS : La chloroquine et l'hydroxychloroquine ne diffèrent que par un atome d'oxygène présent dans l'hydroxychloroquine. Cela donne des propriétés pharmacocinétiques légèrement différentes aux deux médicaments et une toxicité à long terme plus faible dans le cas de l'hydroxychloroquine. Cette dernière différence n'est à mon avis pas pertinente dans le cas d'une infection aiguë telle que la Covid-19, car les cycles thérapeutiques prévus sont de courte durée, bien que le suivi cardiologique des patients atteints de la Covid-19 en traitement avec les deux médicaments soit fortement recommandé, car les événements de toxicité cardiaque, bien que peu fréquents, peuvent se produire même pendant les cycles thérapeutiques courts.



FS : La chloroquine est donc incluse dans les protocoles de traitement contre la Covid19, en Chine. La différence entre la chloroquine et l'hydroxychloroquine est-elle telle qu'elle peut légitimer l'une et bloquer l'autre ?

AS : Non, c'était juste une question de protocoles cliniques approuvés. Une question de formalité.



FS : En quoi la chloroquine hydroxychloroquine est-elle différente en termes de pharmacocinétique ? L'un peut-il être recommandé dans les protocoles et l'autre exclu ?

AS : Non, dans les protocoles à court terme, il n'y a pas de différences majeures (comme c'est le cas pour la Covid-19). Une molécule d'oxygène les différencie, ce qui diminue un peu la pénétration dans certains types de cellules, car elle augmente leur polarité électrique. L'hystérie collective a cependant contaminé davantage le débat sur les protocoles relatifs à l'hydroxychloroquine. Il n'a rien de scientifique, mais, hélas, il en est ainsi. Le protocole avec l'hydroxychloroquine a également été désavantagé par un débat interne américain qui a influencé les milieux universitaires. Après la déclaration de Trump, les journalistes et les régulateurs politisés ont commencé à faire campagne contre l'hydroxychloroquine en faisant passer pour "libéraux" tous ceux qui la considéraient comme antiscientifique. Cela a nui à la qualité des études qui la soutenaient.

FS : Le Remdesivir (le médicament approuvé par Ema) a également été exclu des directives chinoises, ne fonctionne-t-il pas selon la Chine ?

AS : Le Remdesivir, selon une étude chinoise publiée dans Lancet, ne serait pas efficace chez les patients atteints de la Covid-19. C'est probablement la raison pour laquelle ce médicament n'a pas été inclus dans les dernières directives.

FS : Pourquoi les autres pays ne parviennent-ils pas à ces conclusions ?

AS : Les essais cliniques menés aux États-Unis, en revanche, démontreraient une certaine efficacité du médicament dans le traitement des patients atteints de la Covid-19. Les États-Unis étant une superpuissance scientifique dans le monde occidental, de nombreux pays s'appuient sur eux pour les guider dans la lutte contre cette épidémie. Il est difficile d'établir avec certitude les raisons des écarts entre les résultats cliniques. L'une des raisons est certainement que chaque superpuissance préfère faire confiance à ses propres données plutôt qu'aux autres. En outre, il y a eu des litiges en matière de brevets liés au Remdesivir entre la Chine et les États-Unis.

FS : Dr Savarino vous avez récemment publié un article sur l'hydroxychloroquine, quelles sont ses conclusions ?

AS : Les simulations de traitement à l'hydroxychloroquine que nous avons réalisées montrent une efficacité virologique possible uniquement si le médicament est administré à une dose suffisamment soutenue : 600 mg par jour.



FS : Pour l'automne, nous n'aurons probablement pas de vaccin, et à un niveau pharmacologique précoce, en Europe, il n'y a pas de médicaments utiles significatifs. Comment sera l'automne en Chine à la place ?

AS : Entre-temps, les directives chinoises font le choix de la chloroquine, et il existe également d'autres options thérapeutiques, comme la ribavirine associée au lopinavir/ritonavir et à l'interféron bêta 1b. Une association de ces trois médicaments a donné de bons résultats. Les effets de ces médicaments ont déjà été étudiés au début de l'épidémie pour des raisons historiques : la Chine avait déjà utilisé des combinaisons de médicaments similaires lors de l'épidémie de SRAS de 2003.