La Douma valide à une large majorité les traités d'adhésion de nouvelles régions à la Russie

Les députés de la Douma, chambre basse du Parlement russe, ont voté le 3 octobre à une large majorité en faveur des traités d'adhésion à la Russie des Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk ainsi que des régions de Kherson et de Zaporojié, soumis pour ratification par Vladimir Poutine à l'issue de référendums. Les traités doivent désormais passer devant le Conseil de la Fédération, la chambre haute russe.

La séance a démarré avec un discours du ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, qui a rappelé l'historique de la formation en 2014 des Républiques populaires de Donetsk et Lougansk, afin de se protéger de la politique de Kiev à leur encontre.

En outre, il a réitéré que la Russie avait déclenché son opération militaire fin février suite à la violation des accords de Minsk par le gouvernement ukrainien.

« Le président russe l’a bien annoncé le 29 septembre depuis le Kremlin. La libération des [quatre] régions est le fait de leurs citoyens qui ont décidé eux-mêmes librement de partager leur destin avec la Russie », a fait valoir Sergueï Lavrov, ajoutant que les référendums étaient conformes au droit international en vertu du principe de l'autodétermination des peuples.

Les consultations vont se poursuivre pour déterminer les frontières de Zaporojié et Kherson

Le 2 octobre, Vladimir Poutine a soumis les documents à l'examen des députés russes que la Cour constitutionnelle a jugés « conformes à la Constitution de la Fédération de Russie ».

Interrogé sur les frontières des entités qui souhaitent adhérer à la Fédération de Russie, le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a annoncé en conférence de presse ce 3 octobre, que les Républiques de Donetsk et Lougansk conserveraient « leurs frontières de 2014 ». Il a ensuite ajouté : « Pour les régions de Kherson et de Zaporojié, on va continuer à consulter la population de ces régions. »