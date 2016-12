Le directeur de la communication de Donald Trump démissionne... deux jours après sa nomination

Officiellement, la raison est familiale. Officieusement, certains médias se font échos d’une réalité bien moins reluisante. Jason Miller, 41 ans, avait été nommé jeudi 22 décembre futur directeur de la communication du président élu Donald Trump qui prendra ses fonctions en janvier 2017. Il a annoncé deux jours après cette promotion prestigieuse, qu’il préférait finalement renoncer à ce poste. La raison? Selon l’intéressé, elle est exclusivement familiale. L’homme souhaite en effet consacrer plus de temps à ses proches, sa femme attendant un second enfant, et son emploi du temps de ces derniers mois entièrement consacré à la campagne de Donald Trump l'en a empêché. "Après avoir passé la semaine écoulée en famille, la plus longue période en leur compagnie depuis mars 2015, il est clair qu'ils doivent être ma première priorité du moment" a-t-il expliqué dans un communiqué, assurant que "ce n'est pas le bon moment pour commencer un travail aussi prenant que celui de directeur de la communication de la Maison-Blanche".

Mais cette démission, aussi anodine qu’elle puisse paraître, avec un motif compréhensible, laisse perplexe. Il semble surprenant de prime abord que l’homme, conscient de son éloignement familial, accepte dans un premier temps ce à quoi il renoncera trois jours plus tard pour des raisons affichées qui ne sont pas nouvelles (Jason Miller annonce que son second enfant est prévu pour janvier). Et le site Politico laisse entendre qu’il a annoncé sa démission à Donald Trump dès le vendredi 23.

C’est le très sérieux Washington Post –bien que le quotidien affiche une certaine hostilité avec Donald Trump– qui met en lumière certaines rumeurs pouvant expliquer ce brusque revirement. Il est relevé en effet des messages pour le moins étranges publiés sur Twitter par une certaine A.J.Delagdo, également conseillère dans l’équipe de communication de Donald Trump qui pourrait laisser entendre que Jason Miller aurait quelques "casseroles" côté mœurs qui auraient poussé à sa mise à l'écart. Elle le compare en effet, après l’avoir félicité, à "la version 2016 de John Edwards" en référence à celui qui a été candidat lors des primaires démocrates en 2004 (avant de devenir le co-listier malheureux de John Kerry) et en 2008 mais dont la carrière politique fut entachée par l'aveu d'une liaison adultère et l’existence d’un enfant caché, alors que son épouse était gravement malade.

Dans un autre tweet, tout aussi ambiguë, A.J.Delgado, semblant faire faire référence à Jason Miller "quand quelqu’un devrait démissionner de son plein gré et refuse, c’est un peu… effrayant". Le compte d’A.J.Delgado a été effacé samedi 24 sans explications.