Le leader religieux de la contestation contre la libération d'Asia Bibi arrêté

Khadim Hussain Rizvi, le chef du parti islamise Tehreek-e-Labaik Pakistan (TLP), qui s'était fait connaître au niveau international pour avoir organisé au Pakistan des manifestations importantes contre l'acquittement de la chrétienne Asia Bibi, a été arrêté. La police pakistanaise a lancé un vaste coup de filet vendredi 23 qui a abouti à l'interpellation du leader religieux et à près de 300 des membres de son parti.

Asia Bibi, ouvrière agricole chrétienne d'une cinquantaine d'années et mère de famille, avait été condamnée à mort en 2009 pour blasphème à la suite d'une dispute avec des villageoises musulmanes au sujet d'un verre d'eau qu'elle avait puisée dans un puit réservé aux musulmans.

Son cas avait ému la communauté internationale, attirant l'attention des papes Benoît XVI et François. L'une de ses filles a rencontré ce dernier à deux reprises. Après des années derrière les barreaux, la Cour suprême a annoncé fin octobre son acquittement et ordonné sa libération. Ce verdict, dénoncé par les partis les plus religieux, avait provoqué de nombreuses manifestations de mécontentement faisant craindre pour la vie d'Asia Bibi.

Le TLP avait appelé à assassiner les juges de la Cour suprême ayant pris cette décision ainsi qu'à des mutineries dans l'armée.

Le gouvernement avait mis un terme à leur mouvement en signant un accord controversé avec eux, dans lequel il s'était notamment engagé à lancer une procédure visant à interdire à Asia Bibi de quitter le territoire et à ne pas s'opposer à un recours contre le verdict déposé par un religieux.

Alors qu'Asia Bibi est officiellement libérée, mais maintenue au secret en attendant la décision judiciaire, le TLP a appelé à manifester si elle était autorisée à quitter le Pakistan.

L'arrestation de Khadim Hussain Rizvi et de ses partisans viserait à "protéger la vie publique, les biens et l'ordre public et n'a rien à voir avec l’affaire Asia Bibi", selon le gouvernent. Il semble toutefois difficile de croire qu'il n'y best aucun lien entre ce coup de filet et l'affaire qui secoue profondément la société pakistanaise.