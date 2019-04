Les autorités chinoises lancent une application de propagande pour les enfants

Il y avait déjà la version "adulte", il y a maintenant celle à destination des enfants. Les autorités chinoises ont en effet lancé –comme le confirme lundi 8 les médias officiels– un site Internet et, surtout, une application pour mobile pour apprendre aux jeunes Chinois la doctrine de Xi Jinping.

Comme le rapporte le Global Times, un journal publié en anglais dont la ligne éditoriale est celle du Parti communiste chinois, ce site (voir ici) et l’application, lancés notamment par le ministère de l’Education, ont pour objectif d’apprendre aux plus jeunes, de l’école primaire au collège, "les nouvelles idées" devant "consolider leur foi dans le parti".

Les nombreux articles, abondamment illustrés pour certains, présenteront le "rêve chinois", les différents "groupes ethniques chinois" ou les "routes de la soie" du nom de ce vaste réseau lancé par Pékin pour le connecter à toute l’Asie centrale, à l’Europe ou à l’Afrique. Des articles culturels sur les grands classiques chinois sont également proposés aux enfants. Dans certaines de ses rubriques, l’image de Xi Jinping est présentée, généralement entourée de dessins représentants des enfants, y compris parfois avec un accoutrement militaire.

En janvier 2019, une application avait déjà été lancée à destination du grand public. Nommée "Etudier Xi, rendre le pays plus fort", elle proposait de nombreux contenus pour mieux connaître la pensée politique du dirigeant chinois. Des jeux et autres tests permettent d’obtenir un score témoignant de son niveau de connaissance et permettant de gagner des cadeaux. Certains utilisateurs mettraient en avant leur score pour faire montre, dans un contexte professionnel, de leur état d’esprit positif envers les autorités gouvernementales. L’application avait été téléchargée 44 millions de fois en un mois.