Lockdown Files: comment l’ancien secrétaire d’État à la Santé britannique Matt Hancock utilisait la peur et le chantage pour imposer de nouveaux confinements

#LOCKDOWNFILES - Dans un précédent article, France-Soir évoquait les premiers épisodes des Lockdown files. Ces 100 000 messages échangés au cœur du pouvoir britannique ont été obtenus grâce à la journaliste Isabel Oakeshott. D ivulgués au fur et à mesure de leur investigation, dans les colonnes du Telegraph , depuis le 28 février 2023, ils offrent au grand public un éclairage unique quant aux choix et à la méthode opérés par l’exécutif anglais dans la gestion de l’épidémie de Sras-CoV 2.

De nouveaux messages mis en exergue le 4 mars dernier révèlent un dialogue échangé le 13 décembre 2020 entre Matt Hancock, Secrétaire d’État à la Santé, et Damien Pool, l’un de ses conseillers ministériels à la communication.

Matt Hancock s’inquiète de la position du maire de Londres, Sadiq Khan, à propos d’un éventuel re-confinement de ses administrés.

Andy Burham est le maire du Grand-Manchester. Il s’était en partie opposé au durcissement du confinement imposé à son agglomération au mois d’octobre 2020 (le confinement national de la Grande-Bretagne avait pris fin le 2 décembre suivant).

Matt Hancock redoute que Sadiq Khan conteste à son tour d’éventuelles préconisations du gouvernement de confiner strictement la population.

Une perspective qui, non seulement n’intéresse guère l’opinion publique (alors focalisée sur le Brexit en cours de négociation), mais n'enchante aucunement cette dernière à l’approche des fêtes de Noël.

Pour parvenir à ses fins, et ainsi balayer l’apparition d’un "axe de résistance" aux confinements, constitué de politiques et de citoyens lassés par les mesures d’enfermement, Matt Hancock sort de sa manche la carte de la peur :

Cette interrogation indique le suivi d'un plan de communication construit autour de l’idée que le nouveau variant peut “mettre la trouille à tout le monde”, comme Hancock l’exprime dans un autre message échangé sur WhatsApp, et “faire changer les comportements”, comme lui répond Damien Pool.

En somme, il s'agit d'utiliser la peur pour faire taire toute contestation à l'encontre des mesures de confinements.

Et d'utiliser l e variant en question (le B.1.1.7 dont les premiers échantillons sont étudiés au Royaume-Uni dès septembre 2020, et inscrit dans la nomenclature des coronavirus le 18 décembre 2020) de façon opportuniste dans le cadre d'un agenda plus politique que sanitaire.



Deadly virus



Dès le lendemain des messages échangés entre Hancock et Pool, le Secrétaire d’ É tat déclare lors d’une conférence de presse publique, tenue le 14 décembre , que de nouvelles mesures coercitives doivent être adoptées, en raison d’un “deadly virus”, un virus mortel.

Aucune nuance n’est apportée à ce constat : ni en fonction de la classe d’âge des personnes éventuellement exposées au virus, ni en fonction de leurs fragilités (comorbidités des personnes infectées, maladies auto-immunes…).

Matt Hancock ne s’est pas limité à l’usage du Project Fear (le “projet peur”, comme il est communément nommé au sein de la scène politique anglaise).

Chantage aux subventions

Confronté à des résistances locales face à la volonté de mettre en place un confinement le plus large possible, qui concernerait alors Londres et le sud de l'Angleterre, Matt Hancock va pratiquer une forme de chantage aux subventions publiques.

Un autre échange sur WhatsApp, daté cette fois-ci du 22 novembre 2020 entre Hancock et Allan Nixon, un conseiller politique, détaille cette stratégie, dont le but est de réduire au silence les élus locaux.

Allan Nixon : I think we need to dangle our top asks over some of these 2019 intake MPs who are going off the boil this coming week. Thoughts on me suggesting to Chief's spads that they give us a list of the 2019 intakes thinking of rebelling. Eg James wants his Learning Disability Hub in Bury - whips call him up and say Health team want to work with him to deliver this but that'll be off the table if he rebels. These guys're-election hinges on us in a lot of instances, and we know what they want. We should seriously consider using it IMO.



Allan Nixon : Je pense personnellement qu’il faudrait suggérer aux chefs de file (des majorités, ndlr) de nous donner une liste des députés (...) qui envisagent de se rebeller. Par exemple, James veut son centre d’apprentissage pour les personnes handicapées à Bury - les Whips l'appellent et lui disent que l’équipe (du ministère) de la Santé veut travailler avec lui pour réaliser ce projet, mais que cela ne sera plus possible s'il se rebelle. La réélection de ces hommes dépend de nous dans de nombreux cas, et nous savons ce qu'ils veulent. Nous devrions sérieusement envisager d’utiliser cela, à mon avis.

Matt Hancock : yes 100%