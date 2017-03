Londres - fusillade, explosion et attaque au couteau au Parlement: de nombreux blessés (vidéo)

Les premiers bilans sont déjà très lourds. Une fusillade a éclaté près du Parlement de Londres, ce mercredi vers 15h30. Les témoins ont rapporté avoir entendu de nombreux coups de feu qui auraient fait au moins une dizaine de blessés selon les premières informations disponibles. Une explosion aurait également retenti juste avant l'attaque.

Celle-ci aurait commencé avec l'attaque au couteau perpétrée par un homme à l'intérieur même du siège des parlementaires britanniques. Des coups de feu auraient ensuite éclaté devant le bâtiment juste après qu'une bombe ait explosé, selon les médias locaux.

Un des assaillants, dont le nombre est encore flou, aurait été abattu par la police.

La plus grande confusion régnait ce mercredi en milieu d'après-midi près du Parlement de Londres. De nombreux moyens de police et de secours ont immédiatement été mobilisés et dépêchés sur place afin de prendre en charge les nombreux blessés et boucler le périmètre extrêmement sensible situé en plein centre économique et politique de la capitale britannique.

La Première ministre Theresa May a été immédiatement exfiltrée et mise à l'abri par les forces spéciales en charge de sa protection.

Cette attaque est possiblement terroriste au vu du mode opératoire. Elle intervient un an jour pour jour après les attaques à l'aéroport de Zaventem et dans le métro de Bruxelles.

Suivez l'évolution de la situation en direct avec FranceSoir en cliquant ICI