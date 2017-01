Mali: au moins 60 soldats de la future armée malienne meurent dans un attentat-suicide à Gao

Mettre à mal le processus de paix dans le nord du Mali. C'est ce que rechercherait le groupe terroriste qui a perpétrer un violent attentat-suicide ce mercredi 18 contre un camp militaire à Gao dans le nord du pays

Un kamikaze à bord d’un véhicule, peint aux couleurs des forces militaire sur place, est entré dans ce camp militaire, qui accueille 600 personnes, et s'est fait exploser au matin, faisant au moins 60 morts et plus d'une centaine de blessés selon un bilan encore incertain.

Les victimes, des combattants de la Coordination des mouvements de l'Azawad (CMA, ex-rébellion laïque à dominante touareg), et des groupes armés pro-gouvernementaux se préparaient pour des patrouilles mixtes prévues par l'accord de paix signé en mai-juin 2015 entre Bamako et ces différents groupes armés. Il s'agissait par là de refonder à terme une armée malienne unifiée à terme. Un deuil national de trois jours a été décrété par le président malien, Ibrahim Boubacar Keïta.

L'opération n'a toujours pas été revendiqué. Il s'agit de l'attentat le plus meurtrier perpétré sur le sol malien depuis la crise 2012. Le groupe terroriste, qui s'en parerait d'habitude plutôt aux Casques bleus de la Mission des Nations unies MINUSMA, aux soldats français déployés dans le cadre de l'opération Barkhane et aux troupes régulières maliennes, tient à montrer par cet attentat que personne n'est à l'abri de leurs attaques.

"Cette attaque suicide" vise "ceux qui sont en train de préparer la mise en place de ces patrouilles mixtes, de la mise en oeuvre des accords d'Alger de façon très concrète sur le terrain et dont certains ne veulent pas", a estimé le chef de la diplomatie française Jean-Marc.

L'attentat survient quelques jours seulement après le 27e sommet Afrique-France organisé à Bamako en présence d'une trentaine de chefs d'Etat et de gouvernement, dont François Hollande qui s'est également rendu à Gao où un millier de soldats français sont déployés dans le cadre de l'opération antiterroriste Barkhane.