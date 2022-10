Sabotages de Nord Stream: pour le journaliste de Fox News Tucker Carlson, les États-Unis possiblement coupables

Des bouillonnements à la surface de la mer Baltique d'un kilomètre de diamètre signalent les fuites de gaz liées au sabotage des gazoducs Nord Stream. Quatre trous au total en moins d'une semaine. Dans son émission “Tucker Carlson Tonight“ du mardi 27 septembre, le célèbre journaliste de la chaine Fox News Tucker Carlson, a pointé la probable responsabilité des Etats-Unis dans cet « acte de terrorisme industriel ».





Sarcastique, Tucker Carlson a estimé que « si vous étiez à la place de Vladimir Poutine, vous devriez être un crétin suicidaire pour faire sauter vos propres conduits d'énergie », soulignant que « c'est la seule chose que vous ne feriez jamais », puisque « les gazoducs sont la principale source de votre pouvoir et de votre richesse, mais, surtout, votre levier de pression sur les autres pays. »

Pour autant, « cela ne signifie pas que d'autres pays n'envisageraient pas de le faire. Ils l'envisageraient et nous savons qu'ils l'ont envisagé, car au moins l'un d'entre eux l'a dit publiquement », a-t-il poursuivi, avant de diffuser des clips vidéos d'allocutations de Joe Biden et de la responsable du département d'État Victoria Nuland datant respectivement de février et janvier dernier, dans lesquels ces deux figures menacent de « mettre fin » aux gazoducs Nordstream juste avant le déclenchement de la guerre en Ukraine.

Tucker Carlson a aussi fait valoir que l’ancien ministre des Affaires étrangères polonais et membre du Parlement européen Radek Sikorski, également un proche de Joe Biden, a écrit sur son compte à la suite de ce sabotage : « Merci, les États-Unis ». Par ailleurs, le journaliste note la « coïncidence » de l’annonce, le jour même, de la création d’un nouveau gazoduc « qui transporte du pétrole non russe dans une zone à peu près identique à celle des Nord Stream 1 et 2 », ainsi la réaction de l’administration Biden qui voit derrière cet évènement une opportunité d’accélérer la transition énergétique.