Parlement européen: sanction record pour l'eurodéputé polonais misogyne (VIDEO)

"En insultant toutes les femmes, il a foulé aux pieds nos valeurs fondamentales" avait déclaré le président du Parlement européen Antonio Tajani après la sortie très polémique d'un eurodéputé polonais en séance plénière le 1er mars dernier. "Je ne saurais tolérer un tel comportement, d’autant plus grave qu’il est le fait d’une personne qui devrait être le digne représentant des peuples européen" avait-il aussi expliqué. Des propos forts qui font écho à la sanction "sans précédent" qu'a reçu mardi 14 l'eurodéputé en question, le Polonais Janusz Korwin-Mikke.

Pour avoir dit lors d'un débat que "bien sûr que les femmes doivent gagner moins que les hommes, parce qu’elles sont plus faibles, plus petites et moins intelligentes, c’est tout", cette homme sera privé pendant 30 jours de son indemnité journalière de député, interdit d'exercer toute activité parlementaire pendant dix jours et aussi de représenter le Parlement européen à l'étranger pendant un an.

Le 1er mars, son argumentaire a provoqué une réaction forte d'une des eurodéputées présentes, l'Espagnole Iratxe Garcia Pérez (Socialistes et Démocrates) qui lui a répondu: "Selon ce que vous dîtes, selon votre théorie, je n'aurais pas le droit d'être membre du Parlement. Je sais que vous êtes très embêté et inquiet que nous, les femmes, puissions représenter des citoyens dans les mêmes conditions que vous. Eh bien maintenant, je pense que je dois défendre les femmes européennes contre les gens comme vous". Elle avait ensuite reçu un énorme soutien sur les réseaux sociaux de plusieurs associations féministes.

(Voir ci-dessous l'intervention de Janusz Korwin-Mikke et la réponse d'Iratxe Garcia Pérez)