Pour son 65e anniversaire, Vladimir Poutine reçoit un chiot (vidéo)

C'était il y a quelques jours. Pour son anniversaire, fêté le 7 octobre dernier, Vladimir Poutine a eu la surprise de recevoir, de la part du président turkmène Gurbanguly Berdimuhamedow, un adorable petit chiot, un berger d’Asie centrale nommé "Fidèle". Un cadeau, reçu quatre jours plus tard, qu'il semble avoir beaucoup apprécié à en croire sa réaction.

Pour rappel, ce n'est pas la première fois que le président russe reçoit un animal en guise de présent. En 2008 par exemple, un bébé tigre de l'Oussouri lui avait été offert avant d'être confié au Safari Park de Guelendjik. Il avait également reçu, lors d'une visite au Kirghizstan, un étalon pur-sang par son homologue kirghize, signe de bienveillance. Et en 2003, une chèvre blanche baptisée Skazka de la part du maire de Moscou Youri Loujkov.

Côté chiens, le Premier ministre bulgare Boïko Borissov lui avait offert Buffy, un Berger bulgare, en novembre 2010 tandis que le Japon lui avait donné un Akita Inu en 2012 pour remercier la Russie de son aide lors du tremblement de terre de 2011.

Connu pour son amour des animaux, Vladimir Poutine sait donc comment s'y prendre avec les bêtes. Et ce n'est pas le seul cadeau que Vladimir Poutine a reçu à l'occasion de son anniversaire. En effet, ce jour-là, des milliers de personnes ont manifesté dans de nombreuses villes du pays pour faire part de leur mécontentement à cinq mois de la présidentielle. Au total, plus de 270 partisans de l'opposant russe Alexeï Navalny (actuellement en prison) auraient été interpellés lors de ces protestations non autorisées par le gouvernement.