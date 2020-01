Prime de Noël: un patron verse 10 millions de dollars à ses employés

Prenez près de 200 personnes en tenue de gala, autant d'enveloppes contenant un chèque de plusieurs dizaines de milliers de dollars et le discours affectueux d'un patron reconnaissant... Vous obtiendrez une vidéo virale dont les Américains ont le secret. Et qui a le don de nous émouvoir autant qu'elle nous rend envieux.

La vidéo de la fête de Noël de St John Properties fait le tour du monde depuis quelques semaines et pour cause : pour les remercier de leur collaboration, le patron de cette société immobilière a décidé d’attribuer 10 millions de dollars de bonus à ses employés (soit environ 9,3 millions d’euros). Une manière de marquer un moment important du développement de cette entreprise qui connaît d’excellents résultats depuis plusieurs années.

45000 € en moyenne par employé

Cette somme a été répartie entre les quelque 198 employés de l’entreprise en fonction de leur ancienneté. Ainsi, un technicien qui occupe son poste depuis près de quatre décennies a reçu un plus gros chèque que le PDG, embauché un an plus tard. En moyenne, chaque collaborateur a touché 45 000 euros. Et le plus ancien d’entre eux a découvert un chèque de 243 000 euros.

Nul doute que ce geste qui vient remercier les salariés pour leur implication ne manquera pas de faire une belle pub à cette société immobilière... Les candidats peuvent d’ailleurs se présenter à son service des ressources humaines: selon le patron M. Maykrantz, l’entreprise est toujours à la recherche de recrues à haut potentiel.