Référendum en Catalogne: le gouvernement catalan annonce la victoire du "oui" avec 90% des voix

En Catalogne, le référendum d'autodétermination a eu lieu dimanche 1er octobre malgré l'interdiction du scrutin par la Cour constitutionnelle espagnole et les violences policières survenues dans la journée.

Le gouvernement catalan a annoncé dans la nuit de dimanche 1er à ce lundi 2 les résultats du scrutin. Au total, plus de 2,2 millions de personnes se sont déplacées jusqu'aux urnes malgré le climat extrêmement tendu. Le "oui" l'a emporté largement en réunissant 90% des voix. L'exécutif régional, qui s'est félicité de cette victoire, a aussi indiqué que le taux de participation s'était élevé à 42,3%.

Le gouvernement espagnol, mené par le Premier ministre Mariano Rajoy, ne reconnait toujours pas les résultats. "Aujourd'hui , il n'y a pas eu de référendum d'autodétermination en Catalogne. Aujourd'hui, tous les Espagnol ont pu constater que notre Etat de droit reste en vigueur avec toute sa force", a déclaré le chef de l'exécutif lors d'une allocation à la télévision.

Malgré son déni, le gouvernement national a été mis à mal par cette journée et les violences opérées par les policiers qui voulaient empêcher les personnes de voter. Les charges et autres confiscations d'urnes ont fait plus de 800 blessés selon le gouvernement catalan.

"Dans les jours qui viennent", l'exécutif local transmettra les résultats du vote au Parlement. L'indépendance pourrait donc être déclarée unilatéralement ensuite. "Les Catalans ont gagné le droit à être écoutés et respectées", a déclaré Carles Puigdemont, président de la Catalogne.