Rencontre Trudeau-Obama: les deux hommes d'Etat, ensemble au restaurant, affolent les réseaux sociaux (photos)

Le Premier ministre canadien et l'ancien président américain se sont retrouvés pour un déjeuner à Montréal. De passage dans la ville québécoise, Barack Obama en a profité pour donner un discours devant 6.000 personnes. Déja très populaire avec ses "photobombings", le Premier ministre canadien a encore fait beaucoup parler de lui en s'affichant, totalement décontracté, en présence de Barack Obama.

Comment amener de jeunes leaders à agir dans leur communauté? Merci @BarackObama d’être venu dans ma ville pour nous livrer vos réflexions. pic.twitter.com/uUCxOJQP24 — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 7 juin 2017

Leur repas au Liverpool House de Montréal, dans le quartier de la Petite-Bourgogne, n'est d'ailleurs pas passé inaperçu auprès des internautes. A la seconde où le Premier ministre a publié une photo d'eux deux sur Twitter -avec le commentaire"comment amener de jeunes leaders à agir dans leur communauté? Merci à Barack Obama d'être venu dans ma ville pour nous livrer vos réflexions"-, les internautes se sont emballés. Prouvant encore une fois que ces deux hommes d'Etat maîtrisent à la perfection la communication.

Sur Twitter, les badauds se sont laissés aller à essayer de deviner la conversation qu'auraient pu avoir les deux hommes. Certains se sont même amusés avec les détournements en les imaginant comme des personnages de dessins animés.

Obama: "What do you recommend?"Trudeau: "I hear the covfefe is pretty good" pic.twitter.com/aGUgmZdBns — Philip Lewis (@Phil_Lewis_) 7 juin 2017

So I heard Obama and Trudeau went out for a meal.... pic.twitter.com/9oxoRETIRm — Cali-Conservative (@CaliConsrvative) 7 juin 2017

A leur sortie du restaurant, l'ex-président Obama et Justin Trudeau ont été ovationnés par la foule qui s'était rassemblée pour assister à cette scène.

My favorite pic from the exciting night @joebeef last night pic.twitter.com/JQAlNv6ExA — Terry DiMonte (@TerryDiMonte) 7 juin 2017

Barack Obama était au Canada pour prononcer un discours devant la Chambre de commerce de Montréal. Il en a profité pour critiquer le choix de Donald Trump de retirer les Etats-Unis de l'accord de Paris.