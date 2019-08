Salvador: accusée du meurtre de son bébé mort-né, elle est enfin acquittée

Au Salvador, l'avortement est considéré comme un crime, que la grossesse soit la conséquence d'un viol ou non. Les femmes qui font une fausse couche sont souvent accusées de l'avoir provoquée, et quand le bébé est mort-né, elles peuvent être arrêtées pour meurtre. C'est ce qui est arrivé à Evelyn Hernandez.

Cette jeune femme a été violée par un membre d'un gang et elle est tombée enceinte. Menacée de mort par son agresseur, elle n'avait pas porté plainte et avait caché sa grossesse. Mais elle avait accouché d'un bébé mort-né et avait alors été incarcérée pour homicide aggravé.

En juillet 2017, elle avait été condamnée à 30 ans de prison. En février dernier, la Cour suprême avait cassé ce jugement et elle avait été libérée après avoir passé 33 mois en prison. Elle était toutefois toujours considérée comme responsable de la mort de son bébé.

Mais lundi 19 août, le tribunal de Ciudad Delgado l'a enfin acquittée pour ce crime qu'elle n'a pas commis.

La libertad de #EvelynHernández es la muestra de que en #ElSalvador podemos proteger los derechos de las mujeres y combatir la ley injusta que las criminaliza. ¡Gracias a todos y todas por su apoyo! Hoy logramos #JusticiaParaEvelyn #SeguimosUnidos #Por4CausasJustas pic.twitter.com/DgXhf3WZ4D — Seguimos Unidos (@seguimosunidos) 19 août 2019

Son avocate et ses proches ont crié victoire sur les réseaux sociaux et ont bien souligné que le combat ne s'arrêterait pas là. Car Evelyn Hernandez n'était pas le seul cas. Au Salvador, seize femmes sont toujours emprisonnées pour homicide aggravé suite à un avortement, une fausse couche ou un bébé mort-né.