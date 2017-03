Syrie: un double attentat à Damas fait au moins 25 morts

Un kamikaze habillé en militaire s'est fait exploser ce mercredi 15 dans le palais de justice situé au centre de Damas et a fait au moins 25 morts et des dizaines de blessés, a rapporté la télévision d'Etat syrienne. Deux heures plus tard, cette même source a indiqué qu'un autre attentat terroriste avait frappé le quartier de Raboué situé à l'ouest de la capitale, sans dresser de bilan pour le moment. Ce double attentat intervient le jour du sixième anniversaire du début de la guerre en Syrie qui a ravagé le pays.

Selon la police, le palais de justice abritait également le tribunal pénal et le tribunal religieux chargé des affaires matrimoniales. Le procureur de la République a ajouté dans une déclaration à la presse que le "kamikaze a visé les citoyens à une heure de grande affluence. Il a essayé d'entrer dans le tribunal et quand les policiers ont tenté de l'en empêcher, il s'est rué à l'intérieur et s'est fait exploser". Les autorités ont fait évacuer la zone dans les instants qui ont suivi.

Une avocate présente dans le bâtiment au moment des faits a raconté: "nous étions paniqués car le bruit de l’explosion était énorme (...) nous nous sommes réfugiés dans la salle de la bibliothèque, qui se situe dans les étages supérieurs (...) il y avait beaucoup de sang".

C'est le deuxième double attentat qui touche Damas en cinq jours. Samedi 11, une première attaque revendiquée par le front Hayat Tahrir al-Cham a fait 74 morts. Ces victimes alourdissent encore le bilan catastrophique des six ans de guerre, responsable de 320.000 morts, plus de 11 millions de déplacés et de réfugiés d'avant-guerre (soit la moitié de la population) et laissé en ruines l'infrastructure du pays.