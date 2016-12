Syrie: un raid aérien provoque la mort de 22 civils dont 10 enfants

La guerre en Syrie a fait de nouvelles victimes civiles, mercredi 28 décembre, l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH) a indiqué que 22 personnes dont 10 enfants seraient mortes après un raid aérien. Les civils appartiendraient à deux familles du village de Hojna, dans la province pétrolière de Deir Ezzor, une zone majoritairement contrôlée par l'organisation djihadiste Etat islamique (EI) et situé à l'est de la Syrie. L'OSDH, une organisation non gouvernementale qui réalise un bilan du conflit, n'a pas pu indiquer l'origine des avions. La région est régulièrement visée par les appareils de la coalition antidjihadite menée par les Etats-Unis.

Deir Ezzor est la deuxième plus grande province de Syrie après celle de Homs. Frontalière de l'Irak, elle est la seule province syrienne à être presque entièrement maîtrisée par l'Etat islamique. Le régime de Bachar al Assad n'y contrôle qu'une partie de son chef-lieu éponyme.

L'organisation djihadiste qui a commis des atrocités en Syrie et en Irak, est la cible par d'offensive militaires sur plusieurs fronts dans les deux pays où l'EI a autoproclamé en 2014 un "califat". Le groupe est visé par les frappes de la coalition dont fait partie la France, de la Turquie, du régime syrien et de son alliée russe dans plusieurs provinces syriennes: à Alep dans le nord du pays, à Deir Ezzor et Raqqa (nord-est) qui est considéré comme la "ville modèle" de l'Etat islamique.

Les combats en Syrie a fait plus de 310.000 morts depuis le début du conflit en mars 2011. Bachar al-Assad a obtenu sa plus grande victoire dans cette guerre civile en reprenant aux rebelles la ville d'Alep le 22 décembre.