Maison Blanche: le torchon brûle entre Donald Trump et son épouse Melania

Le couple présidentiel américain va-t-il tenir encore longtemps? Sous le feu des projecteurs depuis la candidature de Donald Trump à la Maison Blanche, et encore plus dans le viseur des tabloïds depuis l'élection de ce dernier, le président des Etats-Unis et son épouse Melania vivraient actuellement une période difficile selon une information publié mercredi 22 dans le magazine people US Weekly.

En effet, la première dame qui ne vit pas en permanence à Washington (mais à New York avec son fils Barron) ne dormirait pas dans la même chambre que son mari lorsqu'elle le rejoint (rarement qui plus est) pour les événements officiels. Une source interne à la Maison Blanche a même confié que Donald et Melania Trump n'ont jamais passé la nuit ensemble depuis la passation de pouvoir entre Barack Obama et son successeur.

La seule idée de se retrouver dans la même pièce que son époux insupporterait l'ancien mannequin de 46 ans, qui ferait tout pour l'éviter. "Elle n'est intéressée ni par Donald, ni par sa fonction de président ni par tout ce que celle-ci peut concerner. Ce qu'elle veut, c'est avoir affaire le moins souvent possible à Donald Trump" a expliqué l'un de ses proches.

Déjà, lors de la cérémonie d'investiture, le manque d'engouement de Melania Trump et son masque sévère avaient choqué les internautes. US Weekly avanceque ce serait une situation habituelle. La première dame ferait en effet un effort pour sourire et se tenir proche du président devant les caméras, mais reprendrait à chaque fois un air maussade dans le cercle privé.