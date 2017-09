Toujours affectée par sa défaite, Hillary Clinton annonce qu'elle ne sera plus candidate à une élection

Son annonce marque-t-elle son retrait de la vie politique? Dans une longue interview accordée dimanche 10 à l'émission CBS Sunday Morning, Hillary Clinton a indiqué qu'elle ne se représentera plus à une élection expliquant qu'elle avait mal digéré sa défaite en 2016 face à Donald Trump. "Cela reste très douloureux, ça fait très mal. J'ai ressenti un énorme sentiment d'abandon, une perte de sentiments, de direction et de tristesse", a-t-elle reconnu précisant qu'elle avait bu "une grande quantité de Chardonnay" pour oublier. "C'était une transition très dure. J'ai vraiment eu du mal, je ne ressentais rien, je n'arrivais pas à réfléchir, j'étais juste assommée et totalement épuisée", a-t-elle ajouté.

En pleine promotion pour la sortie prochaine de son livre (What Happened, le 20 septembre chez Fayard) dans lequel elle revient sur la dernière campagne présidentielle américaine, l’ancienne secrétaire d’Etat a confié qu'elle n'avait pas écrit un discours de défaite le 9 novembre 2016. Persuadée qu'elle allait remporter la bataille, elle avait même acheté une maison à coté de la Maison Blanche pour loger les services de sécurité durant son mandat présidentiel.

C'est pourquoi le choc a été d'autant plus dur. Malgré tout, en bonne perdante, l'épouse de Bill Clinton a tout de même reconnu ses erreurs, revenant sur l'échec de sa stratégie. "Un tas de gens ne voulaient pas entendre parler de mes plans. Ils voulaient que je communie dans leur colère. Et j'aurais dû m'y prendre bien mieux pour leur faire comprendre que je les comprenais", a-t-elle déclaré.

Pour rappel, Donald Trump a obtenu le vote de 290 grands électeurs contre 232 pour l'ancienne secrétaire d'Etat. Pour autant, Hillary Clinton a convaincu plus d'électeurs américains que son rival: 64.223.958 contre 62.206.395, soit deux millions de voix supplémentaires.