Trump fait savoir que son bouton nucléaire est "plus gros" que celui de Kim Jong-un

On pourrait croire qu'il s'agit d'un tweet parodique, il n'en est rien malheureusement. Donald Trump a fait savoir sur Twitter au dirigeant nord-coréen Kim Jong-un qu'il possédait un arsenal nucléaire nettement plus important que celui de la dictature communiste avec un langage qui n'appartient qu'à lui.

"Le leader nord-coréen Kim Jong-Un vient d'affirmer que le +bouton nucléaire est sur son bureau en permanence+ (...) informez-le que moi aussi j'ai un bouton nucléaire, mais il est beaucoup plus gros et plus puissant que le sien, et il fonctionne!", a écrit sur le réseau social le président de la première puissance mondiale. Difficile de ne pas y voir une menace à peine voilée de déclencher le feu nucléaire contre la Corée du Nord.

Les Etats-Unis ont donc balayé mardi 2, par l'intermédiaire de leur sulfureux chef d'Etat, la perspective d'un dialogue entre les deux Corée alors que Kim Jong-un avait appelé à des relations meilleures et évoqué une participation aux jeux Olympiques d'hiver de Pyeongchang en Corée du sud lors de son allocution du Nouvel An. Une main tendue immédiatement saisie par Séoul qui a proposé mardi de tenir des discussions à haut niveau avec Pyongyang le 9 janvier. Malgré une évidente bonne volonté, le dirigeant nord-coréen a toutefois souligné qu'il avait en permanence sur son bureau le bouton de l'arme atomique. Une déclaration bravache qui a provoqué l'ire de Washington.

Ambassadrice des Etats-Unis à l'ONU, Nikki Haleuy a rejeté l'idée de négociations entre les deux pays, évoquant un simple "rafistolage" et prévenant que jamais son pays n'accepteraient une Corée du Nord dotée de l'arme nucléaire.

Pyongyang soutient avoir besoin d'armes nucléaires pour se protéger de l'hostilité de Washington alors que Kim Jong-un et Donald Trump échangent insultes et menaces. La Corée du Nord cherche à mettre au point une tête nucléaire capable de frapper le territoire continental américain. Elle a essuyé de multiples trains de sanctions de l'ONU.

Si le Nord inquiète la communauté internationale en testant des missiles balistiques intercontinentaux, pouvant porter une charge nucléaire, à la portée toujours plus longue, les analystes préviennent qu'une intervention militaire américaine pourrait dégénérer en guerre catastrophique, mettant la vie de millions de personnes en jeu, notamment en Corée du Sud et au Japon.