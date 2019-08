Trump menace de libérer les djihadistes européens dans leurs pays respectifs

La menace a tout l'air d'un effet d'annonce pour faire avancer ce dossier épineux, il n'en reste pas moins que la déclaration est plutôt provocatrice. Lors d'un point presse tenu par Donald Trump jeudi à la Maison-Blanche, le président américain a exhorté ses alliés européens à rapatrier leurs ressortissants partis faire le djihad dans les rangs de l'Etat islamique actuellement détenus par les Forces démocratiques syriennes (coalition arabo-kurde).

Et le moins que l'on puisse dire c'est que Donald Trump n'a pas déroger à son habitude des déclarations tapageuses et polémiques. "Nous souhaitons que l’Europe reprenne 2.500 djihadistes de Daech, qu’ils retournent en Europe: en France, en Allemagne, dans d’autres endroits. Si elle ne les prend pas, nous devrons probablement les relâcher en Europe", a-t-il assène dans une menace à peine voilée.

TRUMP: "We have thousands of ISIS fighters that we want Europe to take, and let's see if they take them. If they don't take them, we'll probably have to release them to Europe." pic.twitter.com/0ORZSccydJ

