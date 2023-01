Un élu suisse écologiste promeut à Davos des “villes” où les gens “ne possèdent pas de voiture” pour vivre “durablement”

Les propositions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique, vont bon train. Entre celles qui suggèrent de réduire le nombre de vols long courrier qu’une personne peut emprunter dans sa vie, ou celles qui appellent à “réinitialiser” la civilisation humaine pour changer les comportements, chacune de ces idées ne manque jamais de susciter des craintes. La dernière en date : la proposition au Forum économique mondial (WEF) d’un élu suisse écologiste, Bastien Girod, membre du Conseil national suisse, de créer des villes où ses habitants "vivraient en harmonie avec la nature”.

Lors de son intervention à la conférence “En harmonie avec la nature” ce lundi 16 janvier, ce Suisse et membre des Verts a promu l'idée de villes où les habitants ne possèderaient pas de voitures et où les entreprises ne respectant pas les engagements écologiques seraient boycottées. Bastien Girod estime que la solution proviendrait d’un “changement des règles du jeu”, où “la durabilité devient le choix le plus facile” et pas une contrainte.

"Ce qui est important, c'est que les politiques changent les règles du jeu, afin que la durabilité devienne le choix le plus facile, non seulement pour les citoyens, mais aussi pour les entreprises", a-t-il déclaré. "Dans plusieurs quartiers de Zurich, vous n'avez pas vraiment besoin de voiture car toutes les activités comme l'école, les courses sont accessibles à pied”. Girod a suggéré de créer “un environnement où les gens n’auraient pas besoin de voitures”, estimant que c’est plus facile de créer un "mode de vie durable, en harmonie avec la nature”.

At the WEF, a Swiss MP proposes cities where there is no individual ownership of cars, and encourages punishing any businesses that do not align with environmental goals. pic.twitter.com/x2jySxdOhK — Ian Miles Cheong (@stillgray) January 16, 2023

Il a, par la même occasion, félicité le président américain Joe Biden pour avoir proposé que le gouvernement des États-Unis ne fasse affaire qu'avec des entreprises qui se sont engagées à respecter l'accord de Paris.

Lutter contre le réchauffement en instaurant de nouveaux systèmes

Lors de sa déclaration, Bastien Girod a souligné que “chaque année au Forum économique mondial, nous avons tous ces beaux engagements” en faveur du climat. Mais les éditions annuelles se distinguent aussi par des suggestions qui ne passent pas inaperçues. Son fondateur, Klaus Schwab, avait appelé en 2020 à “une grande réinitialisation” du capitalisme pour changer l’ordre mondial avec de nouvelles “relations mondiales”, de nouvelles “orientations des économies nationales” et des “priorités des sociétés” revisitées.

Cet événement a également été l'endroit où le concept de "villes intelligentes" et “d’économie partagée", dans lesquelles “vous ne posséderez rien" et "serez heureux d'ici à 2030”, a été évoqué.