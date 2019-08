Un soutien de Trump assure que l'Humanité a survécu grâce au viol et l'inceste

Steve King a 70 ans. Cet élu républicain, ultra-conservateur, représente l'Etat de l'Iowa au Congrès américain. Cet homme, très controversé, est aussi un farouche soutien de Donald Trump, particulièrement pour sa politique anti-immigration. Mais mercredi, c'est pour sa position sur l'avortement que le septuagénaire a fait scandale.

Devant une assemblée de conservateurs, il a soutenu qu'à travers les siècles l'Humanité avait pu survivre grâce au viol et l'inceste (il est contre l'avortement en toute circonstance).

"Et si on remontait tous les arbres généalogiques et qu’on en retirait ceux qui ont été le produit de viol ou d’inceste? Est-ce qu’il resterait un humain dans le monde?", a-t-il ainsi déclaré dans son discours, filmé et mis en ligne par le Des Moines Register.

U.S. Rep. Steve King asks: Would we have a population without rape and incest? Read more: https://t.co/kobJ1bmGKG pic.twitter.com/bp0EEHnF4Z — Des Moines Register (@DMRegister) 15 août 2019

Il a même ajouté: "Vu toutes les guerres, tous les viols, tous les pillages qui ont eu lieu (…), je ne peux pas affirmer que je n’en suis pas le produit".

Steve King a été violemment décrié par une grande partie de la classe politique américaine et a même été accusé au sein de son propre parti de "desservir la cause".

Randy Feenstra, élu local de l'Iowa qui veut récupérer le siège de Steve King en 2020, a ainsi déclaré sur Twitter: "Je milite pour la vie à 100% mais les commentaires et le comportement bizarres de Steve King affecte notre message et nuit à notre cause".

Les critiques ont évidemment été nombreuses de la part du camp démocrate. Julian Castro, ancien ministre au logement de Barack Obama, a traité Steve King de "fanatique". La sénatrice Kirsten Gillibrand a aussi réagi en disant: "Vous êtes une honte. Démissonnez".