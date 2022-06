Variole du singe: Joe Biden commande 500 000 vaccins supplémentaires

Aux États-Unis, l’administration de Joe Biden a passé commande le 10 juin de 500 000 doses supplémentaires du vaccin Jynneos contre la variole du singe, a annoncé lors d’une conférence de presse Dawn O’Connell, secrétaire au département de Santé et des Services sociaux, rapporte The Hill. Cette commande devrait être délivrée au cours des prochaines semaines.

« Avec la précédente commande de la BARDA pour 1,4 million de doses de Jynneos liquide congelé, attribuée en 2020, cette commande portera le stock américain total du vaccin à près de deux millions de doses », a fait savoir la société vendredi. Une grande partie des 1,9 million de doses est conservée par l’entreprise jusqu’à ce que le gouvernement américain les réclame.

Jynneos est le seul vaccin explicitement approuvé par la Food and Drug Administration (FDA) afin de prévenir la variole du singe aux États-Unis, chez les adultes à haut risque âgés de 18 ans et plus. Il est également approuvé pour une utilisation contre la variole.

Voir aussi : Les différences entre la varicelle-zona et la variole du singe

Par ailleurs, un vaccin plus ancien appelé ACAM2000, fabriqué par Emergent BioSolutions, a été homologué par la FDA en 2007 pour prévenir la variole, mais il peut également être utilisé pour prévenir la variole du singe, selon les recommandations des CDC.

Les CDC ont déclaré que l’ACAM2000 « est recommandé aux laborantins travaillant avec certains orthopoxvirus et au personnel militaire ». Il a toutefois noté que le vaccin ACAM2000 « présente potentiellement plus d’effets secondaires et d’événements indésirables » que le vaccin Jynneos.

Le Comité consultatif sur les pratiques de vaccination (Advisory Committee on Immunization Practices, ACIP) des CDC recommande aux personnes dont le travail peut les exposer à des orthopoxvirus « tels que la variole du singe » de se faire vacciner soit avec ACAM2000, soit avec le vaccin Jynneos.

Selon les CDC, ACAM2000 est « une préparation de virus Vaccinia vivant ».

« La notion de cas contact n’existe pas »

Comme le relatait le Monde, les États-Unis se dirigent vers la vaccination des cas contacts contre la variole du singe, selon la recommandation des Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC). Une absurdité pour le Pr Martin Zizi, que nous avions reçu récemment lors d’un débriefing. Celui-ci a estimé que la vaccination contre la variole du singe est « une fausse solution à un non-problème », la maladie étant devenue pour lui un sujet de préoccupation sociétale en raison de l’effet loupe que lui accordent les médias grand public. Pourtant, souligne-t-il, il s’agit d’une « maladie spontanément résolutive », qui se guérit toute seule, même s’il peut y avoir parfois des complications, la première étant l’apparition de pustules.

Autre point d’importance sur lequel insiste le scientifique : « La notion de cas contact n’existe pas » car « il n’y a pas de contagiosité avant d’avoir des pustules sur la peau, donc la notion de porteur sain de la variole du singe n’existe pas ». Et de conclure : « Vacciner des cas qui ne représentent aucun danger pour eux-mêmes et pour les autres, et dont l’existence même est une vraie question… il faut que [les autorités sanitaires des différents pays] arrêtent de mentir. »