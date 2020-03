Baisse de confiance dans le gouvernement: sa communication sur le confinement est aussi en cause

IDÉES- Le confinement amène progressivement toujours plus de questions et d’incertitudes, bref, de la confusion. Hier a vu son lot de nouvelles communications sur le renforcement des mesures du confinement, sorties plus strictes, fermeture des marchés par arrêté préfectoral. Il est apparu parrallèlement une augmentation d'incertitudes: le conseil scientifique a rendu son dernier rapport en catimini; le confinement pourrait durer 6 semaines mais on ne sait pas vraiment; un nouveau comité a été créé.

Résultat, une perte de confiance dans le gouvernement: 52% des français ne font pas confiance au gouvernement dans la gestion de la crise (sondage elabe, 24 Mars 2020).

Le virus de la désinformation est en ce moment plus dangereux que le coronavirus

Dans un monde ou l'information et surtout leurs commentaires circulent plus rapidement que le virus, on peut comprendre que la désinformation devient un virus. Le confiné n’ayant que peu de contacts avec l’extérieur (puisque ceux-ci sont proscrits par décision de confinement) se tourne donc vers les sites d'informations et autres réseaux sociaux sans autre filtre que les mots clés sur google. Qu'importe de vérifier la qualité des organismes qui s'expriment derrière l'écran.

Mais surtout dans cette profusion, chacun a tendance à devenir un spécialiste à sa manière. Y allant bon train de son analyse personnelle en s'inspirant des "débats d'experts" et autres bavardages en continu sur les chaînes d'informations.

Confusion des messages et diminuation du capital confiance

De fait et, comme on bat du fouet pour faire monter la mayonnaise, les polémiques enflent au fur à mesure que l'on surfe sur internet ou que l'on zappe d'une chaîne à l'autre. Les dernières polémiques en date : la démission du professeur Raoult, ou la date du prochain discours d'Emmanuel Macron. ( Sera-t-il plus précis que la dernière fois? Utilisera-t-il encore le mot "guerre"?)

Les quelques messages du gouvernement se noient dans cette mayonnaise. La communication cahotique du pouvoir ne faisant rien pour arranger l'affaire.

Nous avons listé un certain nombre de messages délivrés ces derniers jours et les questions directes et indirectes qu'elles ont provoquées dans le public.

MESSAGE OUI MAIS Président Macron Restez confiné chez vous pour vaincre la guerre pendant 15 jours On ne connait pas les modalités du confinement

On n’est pas sur de la durée Il ne faut pas arrêter l’appareil productif donc confinement pour 37 millions hormis les personnes pouvant justifier un besoin professionnel Message contradictoire avec le confinement demandant une grande clarté Attestation nécessaire pour sortir Les modalités seront précisées plus tard Premier Ministre

Philippe Explique que le confinement sera surement plus long qu’il faut être plus rigoureux dans la gestion du confinement Message d’exécution créant de l’incertitude Tweet sur l’attestation demandant de mettre l’heure de sortie et précisant 1h par jour à 1 km Comment fais-je pour aller travailler Ministre de l’intérieur Mise en place de l’attestation

3 variantes de l’attestation On ne comprend plus pourquoi c’est maintenant 1km 1h par jour Regis les amendes Rapporte l’information sur les amendes des milliers d’incivilité Ministre de la santé Message sur la durée du confinement sur base de rapport du Comité Scientifique Tout d’abord 15 jours, puis peut être 6 à 8 semaines le temps que la courbe s’inverse Gere la polémique sur les masques et on cherche à qui attribuer la faute du manque de masque Nous avons du stock mais pas assez Gère les polémiques sur les traitements Les experts ne s’accordent pas sur les messages, faut-il, ne faut il pas utiliser la chloroquine Ministre de l’économie Il ne faut pas interrompre le travail Mais c’est devenu de plus en plus difficile de travailler, les routiers n’ont pas de station-service pour se reposer Les règles qui s’appliquent en temps normal subsistent Mais en temps de « guerre » nous avons besoin de plus de flexibilité Le commerce (hyper, super, supérette) dans lequel vous travaillez va vous verser une prime de 1000€. Oui mais : je suis intérimaire, seul mon employeur peut me verser une prime. Vais-je avoir la prime ? Mon employeur me répond que je dois m'estimer heureux de pouvoir travailler. Ministère de l’éducation Il est probable que les écoles ne réouvrent pas avant le 4 Mai Envoi un message comme quoi le confinement va durer plus longtemps Ministre de l’agriculture Nous avons besoin de 200 000 personnes. Les gens au chômage partiel venez nous aider Oui mais comment, on a besoin d’une attestation d’employeur Conseil Scientifique Rapport du 23 mars mis en catimini sur le site du gouvernement.

Confinement plus dur, confinement plus long Mais aucune communication d’en haut Experts externes Ils s’enchainent à longueur de journée sur les plateaux télé ou dans les journaux quand ils ne parlent pas directement sur leur blog Des messages contradictoires sur le confinement, les traitements Lu sur internet Des millions de messages s’enchainent sur les analyses en tout genre de l’anthropologue au consultant Oui mais quelle vérité ? Des pétitions pour demander au gouvernement l’usage de la Chloroquine Les pétitions apparaissent comme les polémiques Des milliers de messages humoristiques sur le confinement et ses conséquences circulent véhiculant des messages certes humoristiques mains se voulant parfois amener un semblant de sérieux L’humour c’est bien mais attention à la désinformation

Clarification

Il n'est donc pas vraiement surprenant que la confusion s’installe. Plusieurs rumeurs ont eu lieu sur un discours Présidentiel. Le chef de l’état s’est habillé d’un costume de chef de Guerre. Il aura lu les sondages comme les autres français et devra tirer les conclusions sur ce qui est nécessaire mais pas suffisant. .

Quand ce discours aura-t-il lieu ? Surréagir n’est sûrement pas une bonne stratégie, mais laisser les confinés dans le flou, dans la confusion qui s’installe ne saura durer trop longtemps

Quel contenu ?

Ici le plus grand challenge est sur la clarification complète des messages, quand on amène sa nation à la guerre afin de garder la confiance de ses combattants un message clair doit être délivré. L’incertitude doit être gérée dans cette crise d’une manière ou d’une autre mais il n’y a pas de place pour une augmentation de l’incertitude car au-delà des messages sur le Covid-19, le prochain virus « pochevide » nous guette. Et et celui-là fera aussi beaucoup de dégâts.

Et pendant ce temps là

Le personnel de santé, la logistique, les producteurs, la distribution tous ces francais non confinés sont au travail pour servir les intérêts des confinés. Eux aussi ont besoin de faire garder les enfants.

Et pour finir, cette procédure proposée par SAMU 45, claire, efficace. Et tellement plus utile que certains débats stériles tournant en boucle ici et là et qui polluent l'information utile dans cette épreuve que nous traversons tous.